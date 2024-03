Revientan la puerta de la sede del PSOE de Almendralejo (Badajoz) con una retroexcavadora

La sede del PSOE de Almendralejo (Badajoz) ha sufrido en la madrugada de este martes un ataque con una retroexcavadora que ha reventado la puerta principal, ubicada en la avenida de la Paz.

La secretaria local del partido, Piedad Álvarez, ha condenado este acto vandálico, que se ha hecho a propósito y que supone un atentado a la sede local del PSOE.

Los socialistas han tenido conocimiento de los hechos sobre las 7:00 horas por una llamada del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el sentimiento ha sido de rabia y frustración, según ha dicho Piedad Álvarez, que ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía.

Han atacado la casa del pueblo de Almendralejo, ha lamentado la secretaria general, que ha hecho un llamamiento a la calma y a la tranquilidad porque no es bueno el ambiente de crispación que estamos viviendo en Extremadura.

Agentes de la Policía Judicial están visualizando las numerosas cámaras de vigilancia de seguridad que hay en la zona para determinar el autor o autores del ataque.

Si lo que querían era robar, no lo han conseguido porque tenemos una doble puerta que no han podido traspasar, ha destacado Álvarez. Desde el partido apuntan a que el motivo ha sido ideológico ya que no es la primera vez que sufren actos vandálicos.

Una cosa es que cada uno tenga su ideología y otra cosa es el odio y la violencia, que nunca está justificada, ha concluido.