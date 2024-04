El revestimiento de la fachada de un edificio en Cáceres se desploma sin causar daños personales

Una dotación de bomberos del Sepei y agentes de la Policía Local han acordonado la zona de un edificio en el barrio de Nuevo Cáceres de la capital cacereña al desplomarse el revestimiento de la fachada lateral de este inmueble de viviendas de cinco alturas.

Los hechos han ocurrido hacia las ocho y cuarto de la tarde cuando se ha venido abajo toda la fachada del inmueble situada en la calle Córdoba, aunque la entrada al edificio es por la calle Évora, ya que la parcela está ubicada en una esquina que da a las dos calles.

La caída de los cascotes no ha producido daños personales ya que gran parte se ha desplomado sobre una parcela vallada que todavía no está edificada, aunque algunas veces es frecuentada por personas con mascotas. También en los soportales del edificio suelen reunirse jóvenes pero en el momento del incidente no se encontraba nadie en el lugar por lo que se ha evitado una desgracia mayor.

La causa del desplome se desconoce pero todo parece apuntar a que las lluvias caídas estos meses han podido interferir en la adhesión del revestimiento de ladrillo y cemento que se ha venido abajo.