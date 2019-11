La reveladora opinión de Nadia Calviño que podría hacer peligrar el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aún no ha echado a andar a la espera de recabar los apoyos necesarios (a priori solo falta que ERC dé luz verde al acuerdo), pero ya existe malestar por parte de algunas formaciones que teóricamente facilitarán la investidura de Pedro Sánchez tras conocer algunas de las propuestas económicas del próximo Ejecutivo.

Concretamente ha sido el líder de Más País, Íñigo Errejón, cuyos tres diputados en el Congreso de los Diputados serán necesarios para que la investidura salga adelante. A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder de la plataforma de izquierdas se ha mostrado contrario a las recetas económicas dadas a conocer por la ministra del ramo en funciones, Nadia Calviño, para evitar los nubarrones de crisis que cierne sobre España.

El punto que no ha hecho nada de gracia a Errejón ha sido las declaraciones realizadas por la ministra en torno a la indemnización por despidos que contempla la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en el año 2012: “No es particularmente bajo el despido con 20 días de indemnización en comparación con el entorno” ha declarado la titular de Economía de nuestro país.

Sin duda, la derogación de la actual reforma laboral será uno de los temas estrellas del próximo gobierno entre socialistas y morados, ya que la formación de Pablo Iglesias y buena parte del socialismo reclaman abolir los aspectos que consideran más lesivos.

Pero no solo será una meta para los nuevos gestores del país. No sorprende que también sea una exigencia y condición innegociable para que determinadas formaciones apoyen a Sánchez en la sesión de investidura. Sería el caso de Más País aunque con declaraciones como las realizadas por Calviño, ya nada se puede dar por hecho. No hay más que ver el tuit publicado por Errejón.

Para estimular la contratación: proteger la demanda interna, el empleo con derechos y los salarios. Abaratar el despido sólo sirve para que se despida más. Con esta mentalidad propia del PP no vamos a ningún lado. https://t.co/rPED5ah0qX — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 20, 2019

Los usuarios en las redes sociales han afeado a Errejón que trate de dar lecciones a los españoles en materia laboral, dados sus antecedentes, como la beca de 1.800 euros que percibía por parte de la Universidad de Málaga sin acudir al campus.

Sr. Errejón, de políticas laborales, usted, 0.

Se que le cuesta entenderlo, pero no deje de vista a los que dan el trabajo. — Manuel Jiménez (@milla_jimenez) November 20, 2019

Pese a todo, sería una sorpresa que Más País diera marcha atrás en su decisión de apoyar el gobierno de coalición, ya que el día que se conoció el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Errejón se mostró muy favorable: “Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría”.