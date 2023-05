Reunión con los agricultores del valle del Iregua para transmitir medidas ante la sequía y reiterar apoyo al sector

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, han participado en la reunión convocada por agricultores del valle del Iregua para transmitir las medidas propuestas por el Gobierno de La Rioja, en consenso con las organizaciones profesionales agrarias, ante la sequía, y que se engloban en medidas a adoptar por el Gobierno de España en el marco de un Real Decreto Ley de Sequía, medidas en el ámbito del Plan Estratégico de la PAC, así como otras acciones complementarias.

Además, se han referido al proyecto de modernización del regadío del valle del Iregua que se encuentra ahora en proceso de debate en el seno de las Comunidades de Regantes de la cuenca del Iregua.

La directora general de Agricultura ha avanzado que, en la reunión de la Comisión Territorial de Seguros del próximo jueves -en la que participarán representantes del Gobierno de La Rioja, Delegación del Gobierno, organizaciones profesionales agrarias, ENESA, Agroseguro y Consorcio de Compensación de Seguros - "se evaluará la incidencia de la sequía en todas las líneas de seguros y, se estudiará en detalle la situación en frutales".

En este punto, ha recordado que, partiendo de la base de que el condicionado del seguro de frutales tiene muchas cláusulas, la sequía hidrológica no está cubierta en zonas de riego. Por tanto, ha afirmado, "una vez analizada la situación, se evaluará qué medidas se pueden desplegar".

Miñana ha recordado que, en relación al seguro agrario, se ha solicitado desde La Rioja al Ministerio de Agricultura la mejora de las condiciones de indemnización del seguro de sequía, la tasación y pago de los daños con carácter urgente. Asimismo, se ha instado a Agroseguro a asumir el compromiso de agilizar las peritaciones para que la tasación y pago de los daños se realice a la mayor brevedad desde que se comunique el siniestro. En paralelo, se ha demandado la revisión integral de la cobertura de sequía en líneas ganaderas y admitir que los cultivos con cobertura del riesgo de sequía puedan ser aprovechados por el ganado.

Miñana ha resaltado que "por parte del Gobierno de La Rioja se va a tender la mano en una situación como la actual" y, por tanto, "se van a establecer las medidas necesarias para que el sector agrario continúe trabajando".

Asimismo, ha informado de que se ha solicitado ya por parte del Gobierno de La Rioja ayudas directas ligadas, sobre todo, a municipios y a cultivos donde realmente las pérdidas sean significativas.

MEDIDAS TRASLADADAS POR LA RIOJA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

La directora general de Agricultura ha reiterado las medidas trasladadas por La Rioja al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la sequía. Entre ellas, propuestas fiscales y laborales, como la exención de cuotas de la Seguridad Social; la reducción en 2023 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas.

La exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica a los titulares de explotaciones, para aquellas explotaciones que se hayan visto más afectadas por la sequía, así como las exenciones en el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ventas o trasmisiones de fincas rústicas, contratos de arrendamientos y trasmisiones parciales o totales de explotaciones agrarias) y en el de sucesiones y donaciones (adquisiciones de explotaciones agrarias).

Respecto a las medidas económicas, ha recordado que se ha trasladado al Ministerio de Agricultura la petición de financiación de préstamos bonificados; la financiación de avales SAECA, además de ayudas directas a los titulares de explotaciones para asegurar las rentas.

Sobre las medidas en el ámbito del Plan Estratégico de la PAC, Miñana ha subrayado que el Gobierno de España ya ha trasladado a la Comisión Europea que se aumente el tanto por ciento del pago del anticipo de las ayudas directas de la PAC al máximo posible en la regulación.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha solicitado también una serie de flexibilidades en relación a la aplicación de los eco-regímenes del Plan Estratégico de la PAC, y se han solicitado flexibilidades en cuanto a los requisitos y compromisos de ayudas agroambientales y de producción ecológica.

Asimismo, se ha reclamado la consideración de la sequía como causa de fuerza mayor a los efectos del cumplimiento de los planes empresariales, de establecimiento de jóvenes, de la calificación de explotación agraria prioritaria o de otro tipo de medidas.

DECLARACIÓN ZONA CATASTRÓFICA

En cuanto a la declaración de zona catastrófica, petición de los agricultores del valle del Iregua, Miñana ha recordado que la figura está recogida en una Ley de Sistema Nacional de Protección Civil, ante la evaluación y catalogación de daños producidos grandes y graves, ligadas a daños catastróficos, emergencias de protección civil, daños materiales, realojamiento de población... "No queremos decir que la zona no pueda ser declarada zona catastrófica. Pero en principio la norma contempla una serie de condiciones y ahora mismo todas esas condiciones no se dan. Puede haber una cierta flexibilidad para atender una situación como esta de emergencia de cuenca, pero no podemos anticiparla. Iniciaremos todos los trámites oportunos de petición de declaración de zona catastrófica con información y datos. Va a ser una vía a explorar", ha insistido.

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO VALLE DEL IREGUA

La directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ha apuntado que "estamos en un escenario de medidas inmediatas. Y es cierto que cuando venimos trabajando desde 2021 en la modernización del regadío del Iregua la mirada la ponemos en el corto y medio plazo".

Ha instado a los agricultores a que "en los tiempos actuales y situación y escenario de cambio climático, en un momento en que la reflexión en el valle se está haciendo, es hora de tomar las decisiones" en el seno de las Comunidades de Regantes, una vez que el Plan Director de modernización del regadío del valle del Iregua ha pasado la fase de evaluación de impacto ambiental y exposición pública y se han realizado las charlas informativas con las Comunidades de Regantes del valle a inicios de 2023.

"La modernización del regadío es un camino muy importante para apostar por el sector primario en el valle del Iregua. La agricultura del regadío del futuro, o es modernizada, o no será", ha remarcado.