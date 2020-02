El PP se reúne esta tarde para arropar a Alonso como candidato frente a la dilación de 'Génova' en designarlo

Los populares vascos quieren agilizar la formación de las candidaturas ante la previsión de autonómicas en Euskadi el 5 de abril

La Junta Directiva del PP vasco arropará este jueves al presidente de los populares de Euskadi, Alfonso Alonso, como candidato y al "proyecto propio" de partido en la Comunidad Autónoma Vasca, que surgió de la convención que celebró en septiembre del año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

Según fuentes del PP vasco consultadas por Europa Press, hay cierto malestar entre los integrantes de la formación en Euskadi por el hecho de que 'Génova' aún no haya confirmado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, como cabeza de lista de cara a unos comicios que se prevén adelantados, según ha confirmado el propio lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

Las fuentes consultadas consideran que no es un argumento de peso retrasar la designación del candidato en Euskadi por el hecho de que se vaya a negociar una integración de candidatos de Ciudadanos en las listas del PP vasco.

En este sentido, precisan que no es necesario esperar a esa negociación porque consideran que no es Ciudadanos quien va a determinar el candidato popular en los próximos comicios.

Las mismas fuentes destacan la preocupación de no contar ya con un cabeza de lista claro ante la posibilidad de que se celebren elecciones en los próximos meses. Sobre todo, después de que el lehendakari vasco ya ha consultado al Consejo de Gobierno sobre la oportunidad de convocar elecciones anticipadas y ante el hecho de que estas podrían celebrarse a partir del 5 de abril.

Por este motivo, los populares vascos han convocado a su Junta Directiva para esta tarde a las siete en Vitoria. Una convocatoria que se hace de manera "extraordinaria y urgente", según reza en la misma. No quieren que 'Génova' "entorpezca" o siga dilatando la designación de Alonso con candidato a lehendakari.

Se prevé que, en este encuentro, se haga "un arrope" a Alfonso Alonso y al "proyecto propio" en Euskadi por el que se apostó en la convención que se celebró el pasado mes se septiembre y que despertó las críticas de la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, que arremetió contra "la tibieza" del PP vasco con el nacionalismo.

La secretaria general del PP en el País Vasco, Amaya Fernández, ya anunció ayer en rueda de prensa la celebración esta tarde en Vitoria de la Junta Directiva ante la previsión de que se produzca un adelanto electoral en Euskadi para el 5 de abril.

Según aseguró Fernández, su partido no contempla que no sea Alfonso Alonso ni que este pueda dimitir, ante las informaciones que apuntan que este no es visto con buenos ojos por Génova para repetir como aspirante a Lehendakaritza.

Esta misma mañana, antes de entrar al pleno del Parlamento Vasco, Alonso ha asegurado que cuenta "con la confianza interna y externa" del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y que, si no contara con su apoyo, no pretendería concurrir como candidato a lehendakari.

COMITÉ ELECTORAL

Los medios consultados por Europa Press han asegurado que, en breve plazo de tiempo, se convocará el comité electoral de los populares de Euskadi para proponer las candidaturas --ante la posible inminente convocatoria de los comicios autonómicos--, que se elevarán a Génova. La Ejecutiva nacional tendrá la última palabra.

Esta Junta Directiva es el órgano más amplio de representación del partido, en el que se encuentran 60 integrantes de la dirección del partido y otros cargos institucionales e internos de la formación, y que realizarán un análisis de la situación política.