PP reta a Page a que diputados de PSOE y PP firmen un texto "sin literatura" contra indultos a independentistas

El presiente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, por "ir a medios nacionales para lanzar ideas que luego no cumple cuando hay que llevarlas a efecto" en relación con su rechazo a los indultos a independentistas.

En esta línea, le ha propuesto un acuerdo en Castilla-La Mancha de la mano de todos los diputados regionales y nacionales de PP y PSOE firmando un texto "sin literatura y que rechace cualquier tipo de indulto y que aquellos que quisieron romper España puedan ser indultados".

En rueda de prensa, Núñez le ha pedido "predicar con el ejemplo" y no lanzar titulares que son "lo contrario a lo que vota en Castilla-La Mancha". Así respondía a una entrevista del líder regional en Antena 3, donde aseguraba en la mañana de este miércoles que se mostraba contrario a indultar a los líderes del desafío soberanista.

"Hoy le pido que se comprometa de verdad. Habla mucho pero hace poco. Cuando dice que no hay que indultar a los golpistas catalanes, lo que no dice es que no ha levantado la mano en Ferraz para decirle al PSOE que no hay que indultar y que cada vez que en las Cortes de Castilla-La Mancha debatimos estas cuestiones, no las apoya", ha lamentado.

Ha enumerado debates generales suscitados en el Parlamento regional empezando por el pasado 16 de enero, cuando el PSOE en las Cortes votó en contra de una iniciativa del PP en este sentido, extremo que se repitió el 15 de octubre cuando los socialistas rechazaban una propuesta 'popular' que se mostraba contraria a la política de indultos del Gobierno autonómico.

BALANCE DE 2020

En su balance del año 2020, el dirigente 'popular' ha lamentado que España y Castilla-La Mancha estén sufriendo los "peores gobiernos" de su historia reciente y en su momento "más delicado" con Pedro Sánchez y García Page al frente de la gestión, por lo que ha asegurado que el PP, tanto a nivel nacional con Pablo Casado a la cabeza, como en la región, seguirá trabajando para ofrecer "alternativas y soluciones a los problemas de los españoles y de los castellanomanchegos".

Tras señalar que la presión asistencial en los centros sanitarios de la región ha sido "terrible", con hospitales y centros de salud "colapsados", ha sumado a la cuenta a uno profesionales "que daban lo mejor de sí mismos para luchar contra la pandemia" o con unas residencias "en situaciones extremas".

Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha ha liderado las tasas de mortalidad y letalidad, además del número de contagios por COVID-19 y es la segunda región con mayor incidencia de la pandemia, con Cuenca como la provincia española con mayor tasa de prevalencia global acumulada o con algunas capitales que han sido noticia por la evolución "nefasta de la pandemia", que se ha agravado porque Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que menos test PCR realiza por habitante.

Ha señalado lo que considera "errores graves" de gestión, ha criticado las listas de espera, que el hospital nuevo de Toledo no atienda a pacientes COVID, el paro o la falta de ayudas a la hostelería y ha pedido "soluciones urgentes".

BALANCE PARLAMENTARIO

Por contra, ha reivindicado que el PP "ha hecho su trabajo" y se ha reunido con más de mil colectivos de toda la región y "con todo aquel que tiene algo que aportar" para "plantear con ellos el futuro de Castilla-La Mancha" para que la Comunidad Autónoma "se construya de la mano de los castellano-manchegos".

Así, ha incidido en que el PP ha presentado 7.182 iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales, "a pesar de que el PSOE ha intentado limitar la actividad parlamentaria". En este sentido, cada diputado regional ha presentado, de media, 718 iniciativas, unas 14 por semana.

Y, frente a esto, Ciudadanos ha presentado 282 iniciativas y el PSOE 115. "El resumen es sencillo", ha dicho Núñez, ya que si cada diputado 'popular' ha presentado unas 14 iniciativas semanales, los parlamentarios de Cs han presentado una semanal y los del PSOE una iniciativa cada dos meses.