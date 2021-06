Resumen de las principales noticias transmitidas este jueves, 10 de junio, por el servicio de Internacional

Este es el resumen de las principales noticias transmitidas este jueves, 10 de junio, por el servicio de noticias de Internacional de Europa Press:

Perú.- El fiscal de 'Lava Jato' pide el arresto de Fujimori por violar las condiciones de su libertad

El fiscal del equipo especial 'Lava Jato', José Domingo Pérez, ha solicitado este jueves la detención preventiva de la candidata presidencial Keiko Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional, en el marco de la investigación en su contra por un supuesto delito de blanqueo de dinero.

Francia.- El hombre que abofeteó a Macron pasará al menos cuatro meses en prisión

El hombre detenido por abofetear al presidente de Francia, Emmanuel Macron, esta misma semana, ha sido condenado este jueves a 18 meses de cárcel, de los cuales pasará entre rejas al menos cuatro, a pesar de que el mandatario había decidido no presentar denuncia alguna por estos hechos.

Colombia.- Al menos un muerto y cientos de heridos en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Colombia

La última jornada de protestas contra el Gobierno de Colombia se ha saldado con un muerto y al menos un centenar de heridos en el marco de unas manifestaciones que comenzaron hace más de un mes contra la reforma fiscal impulsada por el presidente, Iván Duque.

Birmania.- Las autoridades militares de Birmania presentan cargos por corrupción contra Suu Kyi

Las autoridades de Birmania han presentado cargos de corrupción contra la antigua líder 'de facto' del país Aung San Suu Kyi, derrocada tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero, según ha informado este jueves el diario estatal 'The Global New Light of Myanmar'.

Italia.- El niño superviviente del accidente del teleférico en Italia recibe el alta tras 18 días hospitalizado

Eitan, el único niño que sobrevivió al accidente del teleférico en la región de Piamonte en el que perdieron la vida 14 personas, ha recibido este jueves el alta hospitalaria, después de pasar 18 días ingresado.

Marruecos.- La Eurocámara censura el pulso de Marruecos a España y pide ayuda de emergencia a Ceuta para acoger menores

El Parlamento Europeo ha cargado este jueves contra Marruecos por la escalada migratoria registrada en Ceuta, en particular por usar a menores para presionar políticamente a España por desavenencias en política exterior y ha reclamado fondos de emergencia para asistir a la ciudad autónoma.

R.Unido/EEUU.- Biden advierte a Johnson de que no arriesgue la paz en Irlanda del Norte a causa del Brexit

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de que no permita que la disputa sobre el comercio en el marco del Brexit afecte al proceso de paz en Irlanda del Norte, en una reunión que ambos líderes han mantenido en Cornualles previa a la cumbre del G7.