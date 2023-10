Resumen de las principales noticias transmitidas este domingo, 15 de octubre, por el servicio de Internacional

Este es el resumen de las principales noticias transmitidas este domingo, 15 de octubre, por el servicio de noticias de Internacional de Europa Press:

O.Próximo.- Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás responsable de las incursiones de dos kibutz

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte del comandante de Hamás Bilal al Kedra, al que consideran responsable de las incursiones del sábado pasado en los kibutz de Nirim y Nir Oz.

O.Próximo.- Israel pospone "unos días" la ofensiva terrestre sobre Gaza por el mal tiempo, según medios

El Ejército de Israel ha aplazado unos días su anunciada incursión en la Franja de Gaza debido condiciones meteorológicas adversas, ha informado a última hora del sábado 'The New York Times' citando a tres altos oficiales israelíes no identificados.

O.Próximo.- Las Fuerzas Armadas israelíes elevan a 286 los militares muertos desde el inicio del ataque de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de la muerte de siete militares más, con lo que ya suman 286 los fallecidos desde el ataque del 7 de octubre por parte del Movimiento de Renitencia Islámica.

O.Próximo.- Siria denuncia un nuevo ataque aéreo de Israel contra el aeropuerto de Alepo

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional de Alepo (Siria), que lo ha dejado fuera de servicio, según ha informado la agencia de noticias estatal siria SANA citando a fuentes militares.

O.Próximo.- EEUU enviará un segundo portaaviones al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel

El Pentágono ha ordenado enviar un segundo grupo de ataque de portaaviones al Mediterráneo oriental, cerca de Israel, para disuadir a Irán y Hezbolá de unirse al conflicto en Gaza.

Afganistán.- Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el oeste de Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala Richter ha sacudido en la madrugada del domingo el oeste de Afganistán, según ha informado el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés).

Ucrania.- Rusia derriba 27 drones ucranianos en las regiones de Kursk y Belgorod

Los sistemas de defensa aérea de Rusia han interceptado y derribado cerca de una treintena de drones ucranianos durante la madrugada del domingo, ha informado el Ministerio de Defensa ruso.