Respuesta de Ábalos sobre Venezuela desata un estruendo de gritos y aplausos

(Actualiza la NA3063 con más información)

La pregunta de un diputado del PP al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre lo ocurrido en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela se ha saldado con acusaciones de mentiras, gritos de "dimisión" y el aplauso de los diputados del PSOE y Podemos puestos en pie en apoyo del ministro.

En respuesta a las acusaciones del PP de haber hilado "una mentira tras otra" para explicar su actuación con Delcy Rodríguez, Ábalos ha replicado con tono de incredulidad: "¿A ustedes les preocupa la mentira?".

"¿A ustedes? Que nos hicieron creer a España y al mundo que el peor atentado peor que ha tenido España lo había cometido ETA para salvarse? ¿que a los soldados del Yak 42 no quisieron identificarlos?" y los que supuestamente desviaron dinero destinado a Venezuela para financiar la campaña gallega, ha respondido Ábalos a gritos para hacerse oír por encima del estruendo de abucheos y aplausos.

"Dimisión, dimisión", ha gritado toda la bancada del PP y de Vox, hasta que los aplausos del PSOE y sus socios de Gobierno puestos en pie durante casi un minuto han acallado los gritos.

Finalmente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha conseguido imponer la tranquilidad para que el ministro concluyera su respuesta.

El enfrentamiento ha ocurrido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando el diputado del PP Andrés Lorite ha preguntado a Ábalos si la noche en que llegó a España la vicepresidenta venezolana ordenó habilitar una zona preferente para ella en el aeropuerto de Barajas.

Según Lorite, las explicaciones dadas por el ministro desde entonces son una "retahíla de mentiras" y prueba de que "no dice la verdad ni por equivocación"

"Usted ha echo de la mentira su método y solo le queda una opción digna: la dimisión", ha concluido el diputado.

En respuesta, Ábalos ha asegurado que la oposición ha creado una red de falsedades entorno a lo ocurrido aquella noche: "la sala VIP, el paseo por el 'dutty free', las 40 maletas, la llamada telefónica, el oro".

Ha sido entonces cuando el ministro ha reprochado que el PP le acuse de mentir cuando es "el partido de la mentira, que nos hizo creer a España y al mundo que el atentado peor de lo hizo ETA, para salvarse", ha comenzado a enumerar elevando la voz para hacerse oír por encima de los abucheos de unos y los aplausos de otros.

A voz en gritos ha seguido enumerando el caso del Yak 42, el uso de la Policía o la utilización de fondos de ayuda a los españoles en Venezuela para la campaña electoral en Galicia.

El ministro ha debido interrumpir su respuesta ahogada por los abucheos y gritos de los diputados populares que han sido respondidos por un aplauso de todos los diputados del PSOE y Podemos puestos en pie que ha durado casi un minuto y medio y han obligado a intervenir a la presidenta del Congreso para pedir silencio y respeto.

"No sé para qué me preguntan si no me dejan responder", ha retomado Ábalos, quien ha considerado que "en el fondo, la verdad la verdad no les interesa" y que explicará "el día que ustedes se ciñan a la verdad de los hechos", que en realidad "son tan simples, que ustedes los han exagerado hasta el delirio", ha zanjado entre los aplausos de su grupo.