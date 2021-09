El PP responde al PSOE que "no hay razones" para rechazar su reforma del CGPJ porque lo piden Europa y los jueces

"No podemos entender que se rechace", proclama Gamarra, que avisa que su partido seguirá insistiendo porque éste es el camino

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "no hay razones" para que el PSOE vote 'no' a la tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa que, según ha dicho, recoge lo que pide Europa y la mayoría de las asociaciones de jueces. "No podemos entender que se rechace", ha proclamado.

De esta forma ha respondido al portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, quien ha confirmado públicamente que el Grupo Socialista rechazará esta tarde en el Pleno esa proposición de ley del PP, una iniciativa que los 'populares' exigen como condición para pactar la renovación del Consejo.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha dicho que no se puede entender que se vote en contra si se quiere mejorar en calidad democrática, máxime cuando es el camino que están pidiendo "el Tribunal Constitucional, las instituciones europeas y los propios jueces a través de sus asociaciones".

Según ha explicado, se trata de que "los jueces elijan a los jueces" en línea con lo que "el candidato Pedro Sánchez decía en 2014" cuando defendía públicamente "despolitizar" el Consejo General del Poder Judicial.

"Tienen hoy oportunidad de cumplir con el compromiso que asumió el candidato Sánchez cuando todavía no era presidente de los españoles y abandonar la senda del autoritarismo y querer controlar todos los poderes como ha intentado", ha manifestado, para recalcar que su propuesta busca "mejorar" la independencia del Poder Judicial.

ES EL INICIO DE UN "DEBATE PROFUNDO"

Gamarra ha subrayado que este martes el Pleno debate la toma en consideración de su propuesta y, por lo tanto, solo es el inicio de "un debate profundo". "Que dejen de mentir porque la propia iniciativa del PP recoge una disposición que es el compromiso de este partido para la renovación", ha enfatizado, para añadir que el PP es consciente de que el proceso ya estaba iniciado y que ahora hay que continuarlo.

En este punto, ha señalado que las críticas del portavoz socialista a su partido por registrar esta propuesta evidencian un "carácter autoritario", ya que, según ha dicho, el Parlamento debe "conservar las funciones de control al Gobierno y de la iniciativa legislativa".

Gamarra ha destacado que el planteamiento que recoge el PP en su iniciativa responde a lo que trasladaron este lunes el comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, y las asociaciones judiciales en la reunión que celebraron en Bruselas. "No existen razones para desmarcarse del mismo", ha abundado.

UNA REFORMA "SENSATA" Y "RESPONSABLE"

Al ser preguntada si tras el "no" del PSOE, el PP va a dar carpetazo a la negociación del CGPJ, Gamarra ha dicho que "a los principios no se les da carpetazo sino que se sigue insistiendo sobre ellos mismos". Esta reforma "sensata y responsable", ha proseguido, responde a las "convicciones" del PP y está en su programa electoral.

En cuanto a si el PP está dispuesto a renovar el CGPJ primero y después cambiar el sistema de elección, en ese orden como pide el comisario europeo de Justicia, Gamarra ha asegurado que tanto "el comisario y las instituciones europeas plantean la necesidad de la reforma legislativa del modo de elección para que los jueces elijan a los jueces".

Por eso, ha dicho que "no se puede entender" que el PSOE rechace la propuesta del PP porque "estará rechazando que se reforma como están diciendo las instituciones europeas". "Es un camino serio, responsable y que realmente fortalece al Estado. No podemos entender que se rechace y esto convencida de que da respuesta a la demanda que nos traslada el comisario europeo", ha reiterado.

REUNIÓN DE GAMARRA CON BOLAÑOS

Gamarra ha comparecido ante los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces y antes de su reunión con el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, en cuyo orden del día figura también la renovación del CGPJ. Esa reunión con Bolaños arrancó a las 13.45 horas en dependencias del Congreso.

El ministro estuvo acompañado de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y de la directora general. Mercedes Cabrera. Con Gamarra acudieron el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, y la adjunta, Isabel Borrego.