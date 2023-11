El PP responde a la petición de reunión de Abascal que se reúnen con "todos los partidos"

El PP ha respondido a la petición de reunión que ha solicitado el líder de Vox, Santiago Abascal, con Alberto Núñez Feijóo para coordinar una "respuesta institucional" contra la ley de amnistía y Pedro Sánchez recordando que esta formación se reúne con "todos los partidos y agentes sociales".

"Vamos a reunirnos con todos los partidos que quieran reunirse con nosotros, esto vamos a hacer, interlocución con todos los partido políticos y sociales pero nos coordinamos con los españoles", ha puntualizado el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa este lunes.

Sobre el discurso que Abascal pronunció la semana pasada en la investidura de Pedro Sánchez, Sémper ha dicho que este "tipo de amenazas" no van con su partido, quien está a "otra cosa", en afrontar un reto que va más allá de las siglas de partidos políticos y la concepción tradicional del eje izquierda-derecha.

También ha destacado que es legítimo que los partidos tengan sus estrategias políticas pero que opinan que por encima de la estrategia partidista está el interés general de España, y ha remarcado que el PP es un partido que cuando se manifiesta no "encara" a la Policía Nacional.

Ha dicho, además, que cuando se manifiesta el PP no corta carreteras, respeta a los cuerpos de seguridad del Estado y alienta a la gente de las movilizaciones "con respeto y con la observancia estricta del ordenamiento jurídico".

Según Sémper, los manifestantes que secundan estas semanas las protestas no son del PP, son también del PSOE, de Vox o gente no ha votado a ningún partido político o que no milita en una formación, por lo que ha hecho una pregunta retórica de si alguien se cree que todos los manifestantes apoyan al PP.

"¿Los más de dos millones de ciudadanos que movilizamos hace unas semanas en toda España, alguien se cree que son todos del PP o de derechas?", ha dicho.