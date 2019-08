La UE responde a Johnson que eliminar el plan de emergencia para Irlanda supone volver a una frontera

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y la Comisión Europea han advertido este martes al primer ministro británico, Boris Johnson, de que el plan de emergencia para la isla de Irlanda ('backstop' en la jerga comunitaria) es la única forma de evitar una frontera 'dura' entre Irlanda e Irlanda del Norte.

"El 'backstop' es un seguro para evitar una frontera dura en la frontera de la isla de Irlanda mientras y hasta que no se encuentre otra alternativa. Aquellos que están en contra del 'backstop' y que no proponen alternativas realistas de hecho apoyan restablecer una frontera. Incluso si no lo admiten", ha escrito el polaco en Twitter.

El Ejecutivo comunitario, por su parte, ha reaccionado justo después de que el presidente del Consejo europeo lanzara este mensaje en respuesta a la carta enviada por el primer ministro británico, en la que critica la solución de emergencia para Irlanda por ser "antidemocrática e inconsistente" con la soberanía de Reino Unido.

"Tomamos nota de la carta del primer ministro Johnson. El presidente del Consejo europeo ha tuiteado una reacción inicial que compartimos", ha asegurado la portavoz de la Comisión Europea Natasha Bertaud.

Bruselas ha celebrado el "compromiso continuado" de Londres con lograr una salida "ordenada" del bloque comunitario, pero al mismo tiempo ha criticado que la misiva "no incluye una solución legal y operativa para evitar la vuelta de una frontera dura en la isla de Irlanda".

"No establece cuáles podrían ser otras soluciones alternativas. De hecho, reconoce que no hay una garantía de que estas soluciones no estarán preparadas para el final del periodo de transición", ha señalado la portavoz comunitaria.