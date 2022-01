El PP responde al Gobierno que cumple "con su obligación" al fiscalizar los fondos y llevará esta ofensiva al Congreso

Rodríguez ve "desproporcionado" que Moncloa le acuse de "boicot" y lo achaca a que sabe que está perdiendo la batalla en este tema

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, considera que su partido cumple con su "obligación" de fiscalizar los fondos europeos, que "son de todos los españoles, no del Gobierno", y ya avanza que llevará esta ofensiva al Congreso e insistirá en pedir explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha calificado de "desproporcionada" la respuesta de la vicepresidenta Nadia Calviño y del PSOE acusando al PP de "boicotear" la llegada de los fondos europeos y lo ha achacado a que sabe que está "perdiendo la batalla" en este tema por la "opacidad" y el "fracaso" hasta ahora en la ejecución de ese dinero.

"La respuesta del Gobierno puede obedecer a que están en una pelea que han perdido y la han perdido por su propia forma de hacer las cosas. Es una respuesta desproporcionada, no viene a cuento y se carga el papel que tiene que hacer una oposición responsable", ha manifestado, para avisar que seguirán ejercitando una "oposición responsable".

Rodríguez ha asegurado que el PP lo que quiere es "normalizar la rendición de cuentas en la ejecución de los fondos", con comparecencias mensuales en el Congreso de la ministra de Hacienda, que es la que "lleva el seguimiento y control de los proyectos" y de la que depende la Secretaría general de fondos europeos.

En este punto, ha criticado que se les acuse al PP de "judicializar" este asunto pero ha recalcado que lo que hacen es controlar al Gobierno como primer partido de la oposición. "Fiscalizar no es judicializar. Fiscalizar es hacer el seguimiento de cómo se está gestionando un dinero que no es de ellos, sino que es de todos", ha enfatizado.

"EUROPA NO TE SANCIONARÁ SI EJECUTAS BIEN"

Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Presupuestos en los Gobiernos del PP, ha recordado cómo ella acudía al Parlamento entonces para rendir cuentas y ha avisado que el PP no puede hacer "decaer su obligación" de controlar los fondos. "Es que nos puede sancionar Europa. Europa no te sancionará si ejecutas bien", ha avisado.

La también exministra de Medio Ambiente se ha quejado de que el Gobierno "no haya contado para nada" ni con el PP ni con las comunidades de su partido. "¿Dónde está la cogobernanza? No la hay. La conferencia sectorial de CAAA que aparece en el real decreto ley no está funcionando como decía que tenía que funcionar", ha manifestado.

Después del recurso del Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso por los fondos y la amenaza de más autonomías y ayuntamientos a seguir el mismo camino, Rodríguez ha señalado que no se trata de "ninguna ofensiva preparada" desde la dirección nacional sino que cada administración ve que sus derechos "se ven de alguna manera conculcados" y decide recurrir. "Es que además yo creo que tienen razón", ha apostillado.

Al ser preguntada si esos recursos ante los tribunales pueden perjudicar la imagen de España en el exterior, ha recalcado que "lo que sería en última instancia perjudicial es hacer las cosas mal, no que te recurran". "Solo será perjudicial si resulta que han hecho mal las cosas. Ése es el problema que tienen y creo que lo saben. Como lo saben, por eso responden de la manera que están respondiendo", ha abundado.

"DESCONTENTO GENERALIZADO" DE CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Tras destacar el "descontento generalizado" de esas CCAA y ayuntamientos con la actuación del Gobierno, ha afirmado que el PP quiere llevar a cabo "un control de la ejecución con toda normalidad" y ha resaltado que en el año 2021 esa ejecución "ha sido un fracaso".

"¿Por qué no vamos a poder decirlo si el dinero es de los españoles? ¿Eso es boicotear? Es que no les gusta que les critiquemos. Es nuestra obligación como oposición responsable", ha proclamado, para añadir que el procedimiento que está llevando a cabo el Gobierno "es opaco" y "oscuro", algo que "puede dar lugar a que haya corrupción".

En cualquier caso, Elvira Rodríguez ha insistido en que su partido seguirá exigiendo explicaciones en sede parlamentaria y ha criticado que hasta ahora el Gobierno se haya negado a ofrecer cuentas de esa ejecución de los fondos.