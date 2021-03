Cs responde a Gabilondo que ha sido el "lacayo de Iglesias y Sánchez": "No queremos eso para Madrid"

El 'número 3' de la lista de Ciudadanos para las elecciones del 4 de mayo, César Zafra, ha acusado este martes al candidato del PSOE a la Presidencia regional, Ángel Gabilondo, de haber sido estos años "lacayo de Pablo Iglesias y del PSOE de Pedro Sánchez" y de no haber "levantado la voz ni una sola vez".

"Eso significa que va en 'pack' con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de 'Más Podemos'. No queremos eso para la Comunidad de Madrid", ha lanzado durante una visita al mercadillo de Canillas-Esperanza.

Gabilondo esta mañana ha asegurado que sería un "error" que Cs persista en su idea de pactar con el PP, hacia una deriva "tan ultra", ante lo que Zafra ha respondido que ve "lógico" que tenga preocupaciones de "partidos tradicionales" sobre los pactos electorales, pero que a lo largo de estos años sus socios preferentes han sido Podemos y Más Madrid, por lo que no cree que el socialista no vaya a pactar con Iglesias tras los comicios, como ha aseverado Gabilondo.

"Eso es lo malo del PSOE en la Comunidad, que a lo mejor se piensan que no tenemos memoria, pero los madrileños sí la tienen. Ellos (los socialistas) no tienen palabra, todos estos años su socio preferente y a quien han estado riéndoles las gracias de forma continua y ayudándoles en muchos momentos han sido Podemos y Podemos 2", ha reprochado quien fuera portavoz 'naranja' en la Asamblea regional.

Asimismo, ha pedido aquellos que auguran que la formación tendrá dificultades para alcanzar el 5% de los votos y entrar en el Parlamento autonómico, que les den "la oportunidad de ganar" con un "grandísimo candidato", Edmundo Bal, que tiene una experiencia profesional "insuperable" en comparación con "el resto" de cabezas de lista.

"Intentarán decirnos que no vamos a poder entrar, pero nos lo han dicho siempre, pero hemos subido de cero al Gobierno y esa es nuestra misión", ha insistido Zafra, quien entiende que sus votantes lo que buscan son políticas que "solucionen sus problemas" y no "debates que no sirven para nada más allá de tertulias y titulares".

Sobre esta política "útil" ha puesto como ejemplo que desde el Ejecutivo regional Cs consiguió que se lanzase una línea de ayudas directas de un millón de euros para la venta ambulante y poder apoyar a un sector que lo estaba "pasando realmente mal".

"Ese es el trabajo de los políticos de verdad y no meter eslóganes o buscar protagonismo (...) Nosotros vamos a convencer a todos de que hay una opción para evitar pelearnos entre nosotros y empezar a ayudarnos", ha concluido César Zafra.