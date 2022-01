El PP respaldará cualquier adelanto electoral en Andalucía que dé estabilidad

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha respaldado este miércoles la decisión que adopte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en torno a un adelanto electoral en esa comunidad autónoma porque siempre será para dar estabilidad a los andaluces.

En rueda de prensa, Gamarra ha dicho que si Moreno ve necesidad de convocar elecciones anticipadas, "lo hará pensando en lo que es mejor para los andaluces", tal como también lo hicieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Después de que Moreno haya advertido hoy que si durante el mes de febrero se vive "un bloqueo sistemático y permanente" de PSOE y Vox en el Parlamento que impida seguir la legislatura, no hará perder "ni un minuto a los andaluces" y convocará elecciones, la dirigente parlamentaria del PP ha dicho que será para adoptar la decisión "más oportuna".

"Si de algo se caracterizan los presidentes autonómicos del PP es de la búsqueda de la estabilidad de sus gobiernos, de garantizarla por todos los cauces posibles", ha dicho.

También el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha querido subrayar que la decisión sobre las fechas de las elecciones andaluzas le compete al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a quien ha alabado por apostar por la "estabilidad" a lo largo de toda la legislatura.

Además, ha agregado que si en estos momentos Andalucía no tiene presupuestos, es "porque hay un partido", Vox, que, como ha ocurrido en la capital, "ha decidido no dar estabilidad, sino apostar por un interés político propio, por no sacar los presupuestos en Andalucía y en Madrid, aun a costa de votar con la izquierda".

Fuentes cercanas a los populares ya dan por hecho ese adelanto electoral en Andalucía, al que también concurriría un frente amplio de izquierdas, según ha señalado el líder de Más País, Íñigo Errejón, tras la alianza de coalición que han firmado con Andaluces Levantaos.

Precisamente, esta coalición se ha reunido hoy en el Congreso para presentar su proyecto de transformación de Andalucía y registrar una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a actuar de forma directa en el Parque Nacional de Doñana al denunciar que está en vías de desertización.

Errejón ha sido claro al señalar que Andaluces Levantaos formará parte de "un polo andalucista más amplio" que tendrá obediencia estrictamente andalucista y que se basará en los principios verdes y de justicia social, aunque ha puntualizado que la forma en que se concurra a unas elecciones no será una decisión de Madrid sino de ese partido regionalista.

El líder de Más País apuesta por un frente amplio progresista, toda vez que considera que las próximas elecciones a la Junta de Castilla y León, "donde sólo habrá dos opciones progresistas", pueden servir de "termómetro para medir si el problema es el número de candidaturas".

"Hemos constatado la necesidad de que haya fuerzas con autonomía y firme arraigo en su territorio, que primen su territorio por encima de cualquier interés de partido. Es un movimiento que está cambiando la política española", ha puntualizado tras dejar entrever que Más País podría cerrar coaliciones regionalistas en otros territorios.

Errejón ha abogado por la construcción de alianzas "de igual a igual" y ha dicho que "por ahí pasa el futuro".

Una filosofía que coincide con la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de formar un proyecto transversal más a la izquierda del PSOE.

"Algunos hacen más ruido y otros hacen menos. Nosotros vamos dando pasitos, para transformar el país desde la autonomía y la fuerza de cada opción política bien arraigada en su territorio", ha puntualizado Errejón.