PP respalda la llamada del rey a respetar juntos la Constitución y a mantener su espíritu

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este lunes la "gran altura y alcance" del discurso navideño del rey y se ha sumado al llamamiento a todos los poderes e instituciones para respetar juntos la Constitución y mantener vivo su espíritu.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Gamarra ha dicho que su partido comparte "plenamente" el discurso del monarca de reivindicación de la Constitución del 78, de los valores de convivencia que hace posible y "de reconocimiento de casi medio siglo de desarrollo democrático".

Gamarra ha advertido de que, tal y como señaló el rey, "fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad".

Ha destacado el valor de la democracia española como proyecto de vida que ha permitido el mayor grado de protección de los derechos y libertades, de desarrollo económico y social y de descentralización política de las autonomías.

Gamarra ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar "con la máxima responsabilidad" para "cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos conseguidos en estas más de cuatro décadas".

Tras recordar que "juntos" ha sido una de las palabras más repetidas en el discurso del rey, en una "apelación a la unidad de presente, pero también de futuro en una país que, según ha recalcado Gamarra, ha dado ejemplo al haber superado momentos de dificultad "compartiendo esfuerzos y tareas"

También ha valorado que el rey hiciera referencia a los problemas cotidianos, al reto del bienestar, al empleo, la sanidad, la educación, las pensiones y, de forma expresa, a las violencia contra la mujer, en su "compromiso" como un jefe del estado que tiene "plena conciencia de los problemas de los españoles".

En suma -ha enfatizado Gamarra-, un discurso de "gran altura y alcance que puede y debe ser compartido por todos".