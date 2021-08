Rescatan a una persona y buscan a dos desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Peñíscola

Los servicios de emergencias que trabajan en el derrumbe de un edificio ocurrido este miércoles en un edificio de tres alturas en la urbanización Font Nova de Peñíscola han rescatado con vida y consciente a uno de los tres atrapados mientras que los otros dos todavía permanecen bajo los escombros.



Según han informado fuentes de Emergencias de la Generelitat y fuentes del Ayuntamiento de Peñíscola a EFE, los bomberos han conseguido excarcelar con vida a la persona con la que se estaban comunicando, y los servicios sanitarios del SAMU que están en la zona le están atendiendo. Provisionalmente se continúa con la búsqueda de otras dos personas desaparecidas, según informan fuentes de Emergencias.



El siniestro se ha producido sobre las 19.30 horas en esta urbanización ubicada en el sur del municipio, cuando, por causas que se desconocen, se ha derrumbado parte de un edificio de unos veinte apartamentos que habitualmente se destina a residencias turísticas o a segunda vivienda y ha quedado afectado en una parte. Por precaución se ha desalojado a los inquilinos de las viviendas que no se han derrumbado, unas 30 personas de 9 familias, parte de las cuales se han alojado en casa de familiares y el resto han sido realojadas por el Ayuntamiento en hoteles del municipio.



Un total de seis dotaciones de bomberos, la unidad canina, la de rescate y salvamento y la de maquinaria y logística, así como 5 unidades de mando del Consorcio provincial trabajan en la zona, a la que también se han desplazado tres SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico. Además, a petición de los Bomberos de Castellón, se ha movilizado esta noche a unidades del Consorcio de Valencia especializadas en rescates, apuntalamiento y desescombro de edificios, mientras que desde la Conselleria de Vivienda de la Generalitat se ha movilizado a técnicos de este departamento para que evalúen el estado del edificio. El Ayuntamiento de Castellón ha movilizado también un tren de auxilio para colaborar en las labores.



La prioridad en estos momentos, según han indicado a EFE fuentes del Consorcio provincial de bomberos, es asegurar el edificio. Los trabajos se están desarrollando de momento de manera manual, ya que hay una gran cantidad de escombros acumulados. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias, lo que supone que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias actúa como órgano de apoyo a los bomberos y puede movilizar a otras agencias.



Fuentes de la Conselleria de Sanidad han indicado que el personal del centro de salud de la localidad ha atendido a varias personas vecinas de la zona que han sufrido ataques de ansiedad a causa de este suceso. Desde Emergencias y la Guardia Civil se ha reclamado a la ciudadanía que no acuda a la zona, con el fin de no dificultar las labores de los servicios de emergencia y de seguridad.



El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha señalado a EFE que por el momento se desconoce cuánta gente había en el edificio cuando se ha derrumbado, ya que por las fechas que son hay gente que ha finalizado las vacaciones, y además al hacer buen tiempo podía haber personas en la playa.



Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que visitará mañana a las 11.00 el lugar, ha expresado su preocupación por el hundimiento del edificio, y ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha interesado por las labores de rescate. El presidente del Gobierno ha afirmado en su cuenta de Twitter que sigue atento estos trabajos, ha agradecido el trabajo de quienes están trabajando allí, y ha expresado su solidaridad con los vecinos afectados.



Asimismo, han mostrado su preocupación por el suceso la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, así como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, o la consellera de sanidad, Ana Barceló.

Un grupo de WhatsApp, clave para localizar a vecinos

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez ha agradecido las labores de los equipos de rescate que trabajan a esta hora en la búsqueda de los dos desaparecidos en el derrumbe producido en la tarde del miércoles y ha destacado el papel clave que ha jugado el grupo de WhatsApp en el que estaban incluidos todos los vecinos del inmueble para ser localizados y determinar sus paraderos.



Martínez ha indicado que uno de los vecinos que ha conseguido escapar del siniestro junto a su familia justo cuando se ha producido el derrumbe ha facilitado a la Guardia Civil el grupo de WhatsApp de la comunidad con los propietarios e inquilinos del edificio siniestrado.



Así, los agentes, ha señalado el primer edil, "han rastreado inquilino por inquilino y han podido comprobar quién se encontraba bien" y quién estaba desaparecido.