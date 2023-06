La CE resalta el trabajo que se hace en Alicante por "la nueva economía", con "menos cemento y más medioambiente"

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, ha explicado este viernes en Alicante que su visita a la ciudad se produce "para resaltar todo el potencial de desarrollo y el buen trabajo que se está haciendo para regenerar la ciudad y el enfoque de la nueva economía, que conlleva menos cemento y más medioambiente, integración y digitalización".

Además, Schinas, que ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad Luis Barcala y el concejal Antonio Peral, se ha referido a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y programas de la Universidad de Alicante (UA) como la beca Erasmus para jubilados de más de 65 años.

Así, ha afirmado que la Euipo es "la segunda agencia más grande de la Unión Europea (UE), uno de los ejes principales de nuestro mercado interior y de nuestra competitividad industrial" y que el programa universitario es "muy interesante" y "singular".

Preguntado por si cree que se gestionan con corrección los fondos europeos en Alicante, Schinas ha apuntado que no quiere "entrar en este juego de comparaciones", y ha manifestado que estas ayudas tienen por objetivo "financiar la nueva economía, cambiar nuestras ciudades, nuestro entorno urbano, nuestro campo, nuestro entorno digital". "Y lo que me gusta es que en Alicante estos 75 millones de euros de Next Generation se han destinado exactamente a este tipo de proyectos. Y eso no solo lo vi en el papel, sino que también lo veo aquí físicamente", ha aseverado.

En cuanto a los plazos y la petición de ampliarlos, ha señalado que hay equipos de especializados y de seguimiento que se encargan de valorar estos temas.

PLAZOS

El primer edil ha especificado que esta petición se realiza desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y que es al Ministerio a quien se trasladan estos asuntos. "Hoy por hoy nosotros estamos cumpliendo plazos --refiriéndose a la ciudad-- pero sí que vamos todos lo ajustados", ha reconocido.

Entre los proyectos en los que se ha pedido la ampliación de plazos, el edil responsable de proyectos, Antonio Peral, ha concretado que constan el de la Zona de Bajas Emisiones y los Programas de Economía Baja en Carbono Idae. El plazo solicitado para ambos culmina el 31 de diciembre de 2023.

Por último, respecto a si en la Avenida de la Constitución, lugar de la comparecencia, piensan colocar los toldos para que haya más sombras, Barcala ha contestado que "cuando estamos en el momento de recepcionar la obra, no tiene sentido introducir modificaciones" y ha descartado que se esté planteando en otro proyecto independiente.