Repuntan a 530 os hospitalizados por Covid en Galicia e descenden a 13.800 os casos tras outros 500 contaxios

A taxa de positividade baixa a un 21% e as vítimas da pandemia ascenden a 3.216 após outro falecemento

Os pacientes hospitalizados pola Covid-19 en Galicia aumentan a 530, que supoñen 69 máis que o sábado --os domingos non se actualizan os datos--, dos cales 17 permanecen en UCI --cinco menos--; mentres que as infeccións activas descenden a 13.878 --uns 3.700 menos-- tras outros 517 novos casos abertos nas últimas 24 horas. Pola súa banda, a taxa de positividade baixa a un 21 por cento.

Segundo os datos actualizados este luns pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 horas do domingo, recollidos por Europa Press, descenden a 17 as persoas ingresadas en UCI pola Covid-19 en Galicia --cinco menos--, pero aumentan a 513 as hospitalizadas en unidades convencionais --74 máis--, mentres que 13.348 pacientes permanecen en seguimento no seu domicilio. Hai unha semana --o luns 28 marzo-- había 463 hospitalizados, 25 deles en críticos.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria aumenta no sete. Na da Coruña e Cee queda un paciente Covid en UCI --dous menos que o sábado-- e soben a 115 os ingresados noutras unidades --20 máis--; mentres que na de Vigo baixan a dúas o críticos --un menos-- e aumentan a 86 os hospitalizados noutras unidades --19 máis--.

No caso da área de Ourense seguen catro pacientes Covid en UCI, mentres aumentan a 72 os ingresados noutras unidades --12 máis-- e na de Lugo increméntanse a tres o críticos --un máis-- e a 47 os pacientes doutras unidades --nove máis--.

Polo seu lado, na área de Santiago e Barbanza descenden a cinco os pacientes Covid en UCI --un menos--, pero aumentan a 88 os ingresados noutras unidades --seis máis--, mentres que na de Pontevedra e O Salnés queda un en críticos --dous menos-- e hai 58 hospitalizados noutras unidades --catro máis--.

E na área Sanitaria de Ferrol permanece un paciente ingresado pola Covid-19 en UCI --sen cambios---, mentres que ascenden a 47 os hospitalizados noutras unidades --catro máis--.

CASOS EN DESCENSO

Os casos activos de Covid-19 seguen en descenso continuo desde hai unha semana, cando entrou en vigor o novo protocolo de vixilancia e control da Covid-19 polo que xa non se contabilizan os autotest e non se fan illamentos salvo excepcións, e sitúanse en 13.878, que supoñen 3.716 menos que os rexistrados este pasado sábado, ao haber máis altas (4.903) que novos contaxios (1.188), ao que se engade un falecemento. O pasado luns --28 de marzo-- había 21.839 infeccións activas.

O descenso de casos foi xeneralizado no sete áreas, coa da Coruña e Cee á cabeza (-755), seguida da de Vigo (-748), Santiago e Barbanza (-690), Lugo (-417), Pontevedra e O Salnés (-411), Ourense (-344) e Ferrol (-337).

Por tanto, con máis infeccións activas segue a área da Coruña e Cee, con 2.897; seguida da de Vigo, con 2.558; Santiago e Barbanza, con 2.078; Lugo, con 1.728; Ourense, con 1.622; Pontevedra e O Salnés, con 1.570; e á cola mantense a de Ferrol, con 1.385.

Segundo o último informe actualizado polo Ministerio de Sanidad este pasado venres 1 de abril, adaptado ao novo sistema de vixilancia da Covid-19 centrado en poboación vulnerable, a incidencia acumulada a 14 días en Galicia en maiores de 60 anos sitúase en 846,74 casos por 100.000 habitantes, mentres que a media nacional redúcese a 459,27.

MEDIO MILLEIRO DE CONTAXIOS

Os novos contaxios de Covid-19 incrementáronse até os 1.188 desde o pasado sábado en Galicia, onde como no resto de España xa non se contabilizan os autotest positivos polo novo protocolo estatal de control e vixilancia deste coronavirus e non se fan probas de diagnóstico a poboación en xeral, e a semana comeza con 517 casos abertos nas últimas 24 horas. O luns anterior --28 de marzo-- iniciouse con 1.045.

Así, os contaxiados aumentan en Galicia a 552.774, dos cales 128.081 corresponden á área de Vigo; 115.351, á da Coruña e Cee; 87.265, á de Santiago e Barbanza; 66.298 á de Ourense; 63.534, á de Pontevedra e O Salnés; 58.755 á de Lugo; e 32.669, á de Ferrol.

Esta fin de semana pasada realizáronse 4.047 PCR, o que eleva a 3.793.039 as probas deste tipo feitas desde o inicio desta pandemia en Galicia, e 2.665 test de antígenos, que sitúan en 1.627.607 os feitos na Comunidade galega, o que implica 6.712 entre ambas as desde o sábado.

En canto á taxa de positividade --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- descende a un 21 por cento, despois de repuntar ao 31% o pasado sábado. Por tanto, continúa por encima do 5% que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

FALECIDOS E CURADOS

Desde o inicio desta pandemia 3.216 persoas faleceron en Galicia pola Covid-19 despois de notificar este luns a Consellería de Sanidade un novo óbito.

En concreto, Sanidade informou de que o pasado 1 de abril faleceu un home de 90 anos de idade na área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés que tiña patoloxías previas.

Polo seu lado, 535.736 persoas curáronse da Covid-19 desde o inicio desta crise sanitaria, despois de recibir o alta outras 4.903 na última xornada na Comunidade galega.