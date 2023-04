Repullo: "Medina merece la receta del cambio que ha liderado Moreno y que llegará de la mano de María Salazar"

EL Partido Popular ha presentado su candidatura a las elecciones municipales en Medina Sidonia "la única opción de cambio real y mejora que tiene Medina".

El acto celebrado en la Plaza de España ha congregado numerosos vecinos de Medina y el PP local ha estado arropado por la dirección regional y provincial del partido con la asistencia del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez, la vicesecretaria regional de Cultura, Pilar Pintor, la senadora Teresa Ruiz Sillero, el diputado Pepe Ortiz el parlamentario Andrés Clavijo o el alcalde de Vejer, Manolo Flor, entre muchos otros.

Según nota de prensa, la candidata ha presentado a un "equipo renovado y con experiencia en diversos sectores, un equipo que viene con ganas y fuerzas para lograr hacer que Medina prospere y salga del letargo en que lleva años. Porque el futuro es nuestro y debemos escribirlo entre todos; el futuro es ahora", ha afirmado.

Para María Salazar "este pueblo es una tierra rica en patrimonio, cultura, historia, medio rural y ha llegado la hora del cambio para empezar a construir una nueva etapa de prosperidad para todos los asidonenses".

"En nuestro proyecto todos tenemos cabida, nuestro equipo está formado por personas con ideologías y pensamientos diferentes a los que nos une un sentimiento común, nuestro amor por Medina. Venimos a trabajar desde la escucha a la gente de Medina, el diálogo y el consenso y no vamos a perder el tiempo en criticar ni confrontar con guerras estériles que no llevan a nada. Solo buscamos el beneficio de nuestra gente".

Por su parte, el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, ha mostrado su apoyo a María Salazar, "la próxima alcaldesa que representa la garantía de futuro que necesitan todos los asidonenses. Has conseguido ilusionar a tu pueblo y tener una gran candidatura, porque no puedes tener un equipo mejor", ha asegurado.

Ha resaltado que "Medina Sidonia merece la receta del cambio que ha liderado Juanma Moreno en Andalucía y que llegará a la localidad de la mano de María Salazar". "La defensa de los servicios públicos y la protección de los sectores productivos llegará a Medina el próximo 28 de mayo con María como alcaldesa, como ha hecho Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Que nadie te diga que no es posible gobernar en Medina, tenéis las ganas y fortaleza que te dan todos los vecinos que te acompañan esta este acto", ha concluido.

Por último, Teófila Martínez ha alabado la candidatura presentada por el PP de Medina, "María se ha rodeado de los mejores, gente no que no miran para otro lado ante los problemas de los asidonenses.Tienen un compromiso personal para dedicar todo su tiempo a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Medina y estar en cada barrio, cada calle y cada casa a intentar ayudar a todos. Por ello no os van a defraudar".