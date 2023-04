Repullo asegura que "el liderazgo" en la creación de empleo demuestra que las políticas del PP funcionan

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha manifestado su satisfacción ante el resultado de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este 2023, en el que la comunidad autónoma ha mostrado, según ha mantenido "el liderazgo" en la bajada del paro en España, con un recorte de 19.100 parados, así como la creación de empleo a nivel nacional, con 66.300 nuevos ocupados, lo que demuestra a su parecer que las políticas de su formación en la Junta funcionan.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha puesto a Andalucía en el buen camino", ha dicho en Albolote, en el área metropolitana de Granada, reconociendo también que "todavía queda mucho por hacer y el compromiso tanto del PP como del presidente Juanma Moreno es trabajar, trabajar y trabajar para seguir mejorando y afianzar el liderazgo económico de Andalucía en España".

Es "un objetivo en el que el sector primario andaluz juega un papel fundamental y así lo ha expresado Antonio Repullo, que ha recordado que Andalucía es la primera potencia agroalimentaria de España. Vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que así siga siendo", ha subrayado Repullo, según ha informado el PP en una nota.

Repullo ha reiterado el "compromiso firme" del Ejecutivo andaluz de financiar "el 50 por ciento de las obras de canalizaciones de la presa de Rules que el Estado pretende que sufraguen los propios regantes, tal y como recoge el tercer Decreto de Sequía aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz".

"¿Qué va a hacer el Gobierno de Sánchez?", se ha preguntado Repullo durante su intervención en el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Albolote y actual alcalde, Salustiano Ureña, tras lamentar que el pasado lunes "nos volvieron a retrasar la reunión prevista con el secretario de Estado, para reclamar la construcción de la presa de Rules", lo que pone de manifiesto "su falta de gestión en materia de agua".

En su opinión, "la prioridad de Sánchez, no es Rules, ni son los agricultores de Granada, ni los problemas de sequía que sufrimos, es su campaña, sin importar el daño que cause a Andalucía". A pesar de ello, Repullo ha asegurado que "no nos vamos a detener".

"APUESTA POR GRANADA" DEL PP

Según ha expuesto, el Gobierno de Juanma ha demostrado su "apuesta por Granada y por Albolote", donde se han puesto en marcha proyectos históricamente parados como el nuevo colegio del Chaparral, el instituto, la ampliación del centro de salud y la prolongación del Metro".

Por ello, defiende que "una buena gestión, como la de Salu, con la alianza de un gobierno comprometido y que cumple su palabra como el de Juanma Moreno. Es la única manera para que Albolote siga creciendo, siga modernizándose, no se detenga y siga apostando por el futuro".

El dirigente popular ha advertido que la alternativa es "volver a un gobierno de coalición" puntualizando que "recordamos aquel tripartito y cómo fue aquella experiencia".

"OBJETIVO ELECTORALISTA" DEL PSOE

"Algo parecido a lo estamos sufriendo con el Gobierno de Sánchez, centrado en mantener los pactos en lugar gestionar", ha indicado poniendo como ejemplo de sus "nefastas consecuencias" su Ley del 'sólo sí es sí', "ante la que ha tenido que ser el PP el que salga al rescate de las mujeres y menores", o también la de Vivienda, "que sacan ahora con un claro objetivo electoralista".

Por su parte Salustiano Ureña ha agradecido el cumplimiento del Gobierno andaluz con las necesidades del municipio y se ha comprometido a "seguir trabajando desde el Ayuntamiento por la seguridad, la movilidad y el progreso económico y social de Albolote, con la lealtad institucional para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos".