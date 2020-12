El PP reprueba "el rodillo" con la Ley Celaá y su aprobación "atropellada"

El PP reprueba "el rodillo" que se ha "impuesto" en el Congreso en la tramitación de la reforma educativa, conocida como Ley Celaá, y que "lleva la misma dirección en el Senado", donde ya tiene fecha de votación, el 23 de diciembre.

Una fecha que se hará coincidir, "de manera atropellada", con la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2021 por la "exigencia del independentismo y nacionalismo para apoyarlos", ha dicho este sábado en Logroño la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, en un acto de recogida de firmas contra esta reforma educativa, impulsado por NNGG, a iniciativa de la Plataforma Más Plurales.

Gamarra, en declaraciones a los periodistas, ha añadido que se haya "vetado" en el Senado la posibilidad de comparecencias de cualquier organización, institución o experto, algo que "es lógico y necesario en una reforma de esta envergadura".

Además, la votación de esta Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), el 23 de diciembre en el Senado, ha dicho, "no es una fecha casual porque se hará coincidir, de una manera atropellada, como atropello es esta ley, con la aprobación de los Presupuestos del Estado".

"No es una casualidad que ambas leyes vayan a coincidir en el Senado, sino la exigencia del independentismo y del nacionalismo para apoyar esos presupuestos y para que Sánchez siga gobernando desde La Moncloa", ha recalcado Gamarra.

Ha incidido en que el PP presentará el recurso de inconstitucionalidad a esta norma en el momento en el que esté aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, algo que puede producirse, ha dicho, "antes de fin de año porque parece que (en el Gobierno) les corre prisa".

El PP cree, ha añadido, que la Ley Celaá "no es la que necesita en estos momentos la sociedad española porque no tiene consenso; es una imposición; ataca la libertad de educación y no es lo que necesitan los jóvenes de hoy para el futuro de la España del mañana", ya que "no promueve el esfuerzo en el sistema educativo, sino que, al final, viene a cimentar una sociedad en la que se promueve pasar de curso sin haber aprobado".

Además, "por la imposición y exigencias del nacionalismo y del independentismo, a cambio de un puñado de votos que no eran necesarios para aprobar estos Presupuestos -ha proseguido Gamarra- se entrega el español como lengua vehicular de nuestro país", lo que es "avanzar a un proyecto de ruptura de España".

Gamarra ha concluido que el PP se suma a las iniciativas sociales, como la plataforma Más Plurales contra esta reforma y, en las comunidades en las que gobierna, dentro de sus competencias, también intentará el retraso de su aplicación. EFE.

