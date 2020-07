El PP reprueba la ausencia de Pedro Sánchez en la misa en homenaje a las víctimas del coronavirus esta tarde

El Partido Popular ha censurado la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la misa que tendrá lugar este lunes en la catedral de la Almudena por las víctimas del coronavirus y que esta ceremonia religiosa se celebre sin conocer aún la cifra "real" de fallecidos durante la pandemia.

La misa la presidirá el Arzobispo de Madrid Carlos Osoro y asistirán los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, la Princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, así como de diversas autoridades, entre ellas la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El presidente del Gobierno no estará presente porque viaja este lunes a Lisboa para almorzar con el primer ministro portugués, António Costa, en la que será la primera de una intensa agenda de contactos para negociar el fondo europeo de recuperación post Covid-19.

Casado: "no sabemos la cifra real de víctimas"

El líder del PP ha criticado duramente que sigan sin saber cuántas víctimas han fallecido en total por coronavirus. "En España se han he hecho cosas mal, por ejemplo no saber contar los fallecidos. Hoy hay una misa homenaje y ni siquiera sabemos cuántas víctimas ha habido reales en España", ha enfatizado.

Así, Casado --que asistirá a esa misa-- ha aludido a la disparidad de cifras que ofrecen el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el propio Ministerio de Sanidad. "El INE, que es del Gobierno, dice que son 46.000, y sin embargo, el Ministerio de Sanidad lo rebaja en más de 10.000 víctimas", ha manifestado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha criticado además duramente que Pedro Sánchez no asista a la ceremonia que van a presidir los Reyes "en memoria de las 40.000 víctimas del Covid-19 y esta terrible pandemia".

García Egea ve la ausencia de Sánchez como "un grave error"

"Esta tarde los Reyes van a presidir una ceremonia donde faltarán 40.000 personas víctimas del coronavirus y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido irse a Portugal en vez de estar en La Almudena con los Reyes de España y las 40.000 víctimas mortales del coronavirus. Algo gravísimo", ha enfatizado.

En un acto en Álava, en apoyo del candidato de la coalición PP+Cs, García Egea ha señalado que esa ausencia de Sánchez hace recordar "lo importante que es tener gobernantes sensibles a los problemas de la gente y a la tragedia" que han vivido con el Covid-19.

"Creo que esta tarde el presidente del Gobierno comete un grave error yéndose a Portugal y no estando recordando a las víctimas del coronavirus en La Almudena", ha enfatizado, para recomendar a Sánchez que ya que va al país vecino "aprenda a dialogar y llegar a acuerdos" con la oposición como hace el presidente de Portugal.

El PP exige a TVE que retransmita la ceremonia

Asimismo, el PP ha exigido a TVE que retransmita la misa en homenaje a las víctimas de esta tarde. "TVE aún está a tiempo de rectificar y emitir la misa por las víctimas de la pandemia al que asistirán los Reyes y que tendrá lugar en la Almudena. Las víctimas se lo merecen", ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha señalado que los españoles "deben tener la oportunidad de seguir la misa homenaje a través de la televisión pública". El Grupo Popular ha presentado una batería de preguntas sobre este asunto en el Congreso, pidiendo explicaciones a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo.

De la misma manera, la diputada del PP por Alicante y portavoz de la Comisión de Control de RTVE, Macarena Montesinos, ha cargado contra la ausencia de Sánchez y que no se emita la misa por RTVE. "Para Sánchez no debe ser suficiente ofensa montarse un viaje para no asistir a la misa en homenaje por las víctimas en la Almudena con los Reyes, sino que además impide retransmitirla por TVE. Una vez más RTVE al servicio de Sánchez", ha afirmado en la misma red social.