Reproches al Gobierno por vetar el debate de enmiendas de la oposición

Grupos parlamentarios de la oposición de distinto signo, como JxCat o Ciudadanos, han reprochado al Gobierno que vete que se puedan debatir algunas de sus enmiendas parciales a los presupuestos, mientras que los socios parlamentarios del Ejecutivo siguen negociando las cuentas públicas.

El Gobierno ha vetado ya más de 820 enmiendas parciales de las 5.280 registradas por los grupos, una decisión que afecta a prácticamente todos los partidos y que se va a repetir porque el Gobierno tiene previsto un nuevo paquete de vetos, que se unirán a la inadmisión de otro por recomendación de los letrados del Congreso.

JxCat ha denunciado que la mayoría de las propuestas para Cataluña "están decayendo o incluso están vetadas" y su portavoz, Míriam Nogueras, ha denunciado el veto a las iniciativas sobre el coronavirus porque, ha denunciado, "aunque los presupuestos reflejan que la covid termina el 31 de diciembre estamos a las puertas de la sexta ola".

Nogueras ha lamentado que no continúen el fondo covid, el IVA al 0 % en bienes contra la enfermedad o la financiación del estado para el déficit estructural sanitaria. "Nos parece una irresponsabilidad", ha recalcado.

También el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha criticado la actitud "arbitraria y totalitaria" del Gobierno al vetar "de raíz" sus más de cien enmiendas a los presupuestos, como las referentes a reducción de impuestos, ayudas a enfermos de ELA o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.

Considera Ciudadanos que el Gobierno apuesta por "el no es no a los problemas reales" y "sí es sí al chantaje del separatismo" y ha reprochado al Gobierno que se suba el sueldo.

Por otra parte, Vox ha defendido este martes su decisión de no presentar enmiendas. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado impresas en papel las más de mil preguntas y trescientas peticiones de información sobre los presupuestos, que considera como el verdadero control al Gobierno, en vez de "compadrear con enmiendas".

"Lo único que esperamos de este Ejecutivo es que se marche", ha agregado. Vox, que pregunta sobre el gasto en estudios, asociaciones sin ánimo de lucro, Igualdad o empleo público, no participará del debate presupuestario pero sí votará en las cuestiones en las que su voto sea decisivo.

Entre los socios del Gobierno, como ERC, apuestan en cambio por la discreción. El portavoz de este grupo, Gabriel Rufián ha dicho que hay "contactos formales e informales" con el PSOE y Unidas Podemos que continuarán, e intentarán que la negociación, donde tienen reivindicaciones sobre lengua, memoria, inversiones o cercanías, llegue a buen puerto.

En paralelo, negocian además la ley audiovisual. "Tiene que ser en paralelo porque si no se nos escapan, no puedo ser más claro", ha señalado Rufián.

Desde el PdeCAT, Ferrán Bel, ha reconocido que han avanzado en "algunos aspectos", aunque "no lo suficiente" en la negociación, lo que atribuye a que el Gobierno "quizás tiene consolidada una mayoría" en el Congreso, por lo que cree que si hay acuerdo no será esta semana porque "las cosas no están maduradas", pero da "un margen de confianza, aunque se avanza lentamente".