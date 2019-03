El reproche de Ortega Smith a Aznar a cuenta de la Guardia Civil y los Mossos en Cataluña

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado este viernes que "la derechita cobarde" ha permitido que "un personaje siniestro apoyado por los amigos de los terroristas" como Pedro Sánchez haya llegado a La Moncloa.

Durante un acto en Zaragoza, Ortega Smith ha reiterado sus críticas a la "derechita cobarde", a la que ha acusado de haber puesto "excusas" durante un año para aplicar el 155 en Cataluña cuando tenía mayoría en el Senado. Y después, ha añadido, aplicaron "un miserable 155 con 55 días de vigencia" que propiciaron que "el xenófobo" Quim Torra se pusiera al frente de la Generalitat.

Además, ha recriminado al expresidente del Gobierno José María Aznar que sacara "a la Guardia Civil de Cataluña" y le diera "la competencia a los Mossos". "Algunos del PP se dan golpes en el pecho y nos gritan diciendo que no son derechita cobarde: nosotros se lo decimos", ha continuado Ortega Smith, espetando a los populares que no se atrevieron a enfrentarse a la ideología "racista" y abandonaron "a miles de niños en la escuela de Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia con la imposición totalitaria porque no les dejan hablar español ni siquiera en el patio".

Además, en el PP "no se atrevieron" a derogar el impuesto de Sucesiones ni "a poner los medios necesarios para proteger nuestras fronteras", ni "a plantarle cara al separatismo en toda España" y "el pueblo español creyó en vosotros", pero solo les interesaba "el negocio de la Púnica", de manera que "subestimaron al pueblo español" y ahora "la España viva ha dicho basta".

SOBERANÍA

Ha apelado a la defensa de Zaragoza durante Los Sitios para asegurar que "nuestra soberanía nacional está en riesgo" tanto dentro como fuera de España, en alusión a Angela Merkel y Emmanuel Macron, a quienes ha recriminado que se crean que tienen el derecho de decir a España cómo defender sus fronteras. En la misma línea, también ha criticado a "quienes no han querido ver la invasión islamista promovida por países que odian todo lo que representa la tradición de España", advirtiendo de que "nuestra soberanía está seriamente amenazada".

También ha alertado contra los partidos separatistas "que han utilizado las instituciones, la Generalitat, el Gobierno Vasco, el Congreso y el Senado", para invadir las instituciones y usar los recursos públicos para dar un "golpe de Estado" como una "auténtica peste".

"Lo más graves es que esos partidos que se cuelgan medallas de constitucionalistas negociaban con ellos la soberanía nacional a cambio de un puñado de votos" para aprobar los Presupuestos, en alusión expresa a PP, PSOE y Cs. A su juicio, "esta amenaza contra la independencia y soberanía españolas ha tenido la connivencia y la complicidad de los propios Gobiernos de la Nación".

Ortega Smith ha advertido de que "el pueblo español sabe defender a su familia, amigos y su patria" y Vox ha puesto en el debate "lo que nadie se atrevía a poner", como las propuestas de ilegalizar partidos separatistas o derogar impuestos y "acabar con la ideología de género". "Nuestro escudo es la lealtad a España y el apoyo moral de millones de españoles, que nos van a apoyar con sus aplausos, sus votos y su esfuerzo diario", proclamando que "la hora de España ha llegado" porque el 28 de abril, fecha de celebración de las elecciones generales, se va a votar "nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro, el propio ser de España, la propia razón de su existencia".