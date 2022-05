Cs reprocha al Gobierno que Andalucía "siempre" sale "perdiendo" en su "injusto reparto de fondos" entre CCAA

La senadora de Ciudadanos (Cs) por designación autonómica del Parlamento andaluz, María Ponce, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez el "injusto reparto de fondos que hace a las comunidades autónomas, en el que siempre salimos perdiendo los mismos".

Además, ha criticado que "Andalucía es una de las tres comunidades más maltratadas por el actual sistema de financiación autonómica", según ha denunciado la senadora en el transcurso de su intervención en el pleno de la Cámara alta en el debate de una moción por las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, según ha informado este viernes Cs en una nota.

María Ponce ha aseverado que "los andaluces no queremos más que nadie, pero no vamos a conformarnos con menos", y "estamos cansados de los desprecios de este gobierno y la falta de financiación a la que están sometiendo a Andalucía", que la senadora ha calificado de "intolerable".

La representante de Cs, que ha pedido a los senadores socialistas andaluces que "alcen la voz por Andalucía y exija a sus ministros lo que nos merecemos", ha criticado que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que ha comparecido en dos ocasiones en el Senado, "niegue el abandono que sufrimos los onubenses".

"No es sólo grave por el desconocimiento que demuestra una ministra por las necesidades y carencias del territorio, sino porque este desconocimiento nos lleva a la incuestionable deducción de que no hay nadie del PSOE que reclame a Sánchez y sus ministros que trabajen para paliar estas necesidades", ha manifestado María Ponce.

La senadora ha incidido en que "si hay una comunidad autónoma que tenga todos los condicionantes para estar a la cabeza de la UE es Andalucía", y se ha referido en particular al "récord de autónomos, en exportaciones, en inversión extranjera, en empleo, ahora que no está el PSOE en el Gobierno de la Junta y se ha podido hacer una verdadera apuesta por los andaluces desde la Junta, pese a la infrafinanciación y a todos los obstáculos que nos están poniendo", según ha sostenido.

La también diputada provincial de Huelva ha defendido que para la ejecución de todas las infraestructuras ferroviarias que están pendientes, entre las que ha incluido el AVE Sevilla-Huelva-Faro, "no vale la excusa de que no hay dinero, porque hay dinero para pagar asesores a dedo, para crear ministerios inservibles, para que Sánchez tenga un 'Falcon' en la puerta, para pagar sus vacaciones y las de su familia en Doñana, y para que 37 guardias civiles se encargasen de su seguridad durante sus vacaciones mientras que en Huelva había dos agentes para cubrir una población de 200.000 andaluces y a ocho municipios costeros en pleno agosto".

"No digan que no hay dinero, que para embajadas y Netflix catalanes sí tienen", ha advertido María Ponce, que ha abundado en que esta carencia de infraestructuras "está impidiendo que Andalucía pueda aprovechar todo su potencial, pero no va a impedir que los andaluces sigan avanzando porque, por suerte, los mangantes ya no están en el gobierno de la Junta", ha espetado.

Finalmente, la senadora ha concluido que "hoy Andalucía es por fin la tierra de talento y oportunidades que ha pasado de ser la última de la fila en las manos del PSOE a ser el motor que impulsa este país gracias a las políticas liberales de Ciudadanos".