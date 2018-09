El repaso de un periodista belga a Puigdemont: Si quiere ganar dignidad, vuelva y enciérrese en la cárcel

El 'expresident' Carles Puigdemont concedió este martes una entrevista a la cadena pública flamenca VTR. Durante la emisión de la misma, uno de los colaboradores habituales del canal se ensañó de manera especialmente con él y le hizo retratarse ante la audiencia.El economista Geert Noels le espetó: "Si quiere ganar algo de dignidad, creo que debería volver y encerrarse en la cárcel. No puedo entender por qué está aquí en el estudio y no con sus amigos en Cataluña".

El 'expresident', visiblemente contrariado, no se esperaba semejante afirmación y respondió como pudo: "Si, porque si estuviera en prisión no podría estar en este estudio". A renglón seguido, se recompone y afirma que él no cree en los "mártires", sino en "la democracia y la separación de poderes".

"Si no quería ser un mártir, no debería haber organizado un referéndum falso y sí uno real. Ha perdido mucha credibilidad", continuó Noels, provocando ya el enfado de Puigdemont. "No lo creo. El referéndum no fue falso. Fue real", replicó el exdirigente catalán.