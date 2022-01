PP: "El reparto a dedo de Sánchez de los fondos europeos pone en riesgo los 2.400 millones que corresponden a la Región"

El PP de la Región de Murcia ha advertido este viernes de que "el reparto arbitrario y a dedo de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez pone en riesgo los 2.400 millones de euros que le corresponden a la Región", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Así lo han denunciado la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, junto con el presidente del Comité de Alcaldes del PPRM, Joaquín Buendía, y el vicesecretario general de Participación del PPRM, Víctor López, para quienes el reparto se ha llevado a cabo con "opacidad y falta de control".

Guardiola ha exigido que "los criterios de reparto deben ser objetivos y equitativos" y ha advertido de que el PP de la Región "velará para que se cumplan estos parámetros para que llegue hasta el último céntimo que corresponde a los murcianos".

En este punto, ha asegurado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "fue de los primeros en denunciar esta injusticia ante Pedro Sánchez, pero, además fue más allá y envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que solicitó que la UE velara por el reparto justo de estos fondos".

Así, ha vuelto a pedir "un órgano independiente que controle y fiscalice el reparto de los fondos para que se haga con criterios técnicos y equitativos, solidarios e igualitarios que no discriminen a ningún territorio".

Para Guardiola, "Pedro Sánchez pretende generar una España a dos velocidades, distinguiendo entre ciudadanos de primera y de segunda en función del territorio en el que viva, perjudicando claramente a los territorios que no son del PSOE".

En este sentido, ha dicho que "son muchos los planes estratégicos de interés para la Región de Murcia que están en juego" y "tememos por ellos porque Bruselas ya ha tenido que darle un tirón de orejas al Gobierno de España que no está haciendo las cosas bien y sospechan que los fondos no irán a las manos adecuadas".

Ha puesto como ejemplo los 9 millones de euros destinados al empleo y emprendimiento o los 110 millones de euros para el plan de igualdad que únicamente han beneficiado a cuatro a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o la investigación a Iván Redondo por las reuniones sospechosas con empresarios catalanes para hablar de estos fondos.

"No es de recibo que los fondos que están dirigidos a la recuperación económica destinen 100 millones de euros a reformar las sedes sindicales", ha denunciado la portavoz.

DESINFORMACIÓN Y CAOS

Por su parte, el presidente de los alcaldes del PPRM, Joaquín Buendía, ha asegurado que "el caos de convocatorias de subvenciones acaba de empezar porque España solo ha recibido 10.000 millones de euros y quedan pendientes de recibir y gestionar casi 60.000 millones más".

De este modo, ha incidido en que "la sensación de estos primeros meses es de desinformación, cierta ansiedad por la aparición de convocatorias, incertidumbre por el desconocimiento de los criterios de selección, enfado y desconcierto por haber quedado fuera de una determinada subvención", por lo que "no es de extrañar que la Unión Europea esté revisando los procedimientos de reparto de España".

En primer lugar, Buendía ha denunciado "el deficiente el ritmo de ejecución que pone en duda que el Gobierno sea capaz de ejecutar los 70.000 millones de euros" porque "la Intervención General de la Administración del Estado ya ha señalado que del presupuesto anterior solo han ejecutado el 40 por ciento".

"Ante tanta propaganda y expectativas de Sánchez no hay cogobernada porque no se ha contado ni con las comunidades autónomas ni con los municipios", ha aseverado el regidor, quien ha lamentado "que forme parte de la estrategia de Gobierno la falta de transparencia y de información".

Durante la rueda de prensa, ha asegurado que "una agencia independiente evitaría que te llamen desde la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que no ha participado en absoluto en nada, para comunicar la concesión de una subvención añadiendo en la llamada que: a mí me lo pasaron para el visto bueno y hoy me lo han confirmado".

En esta línea, ha puesto como ejemplo la asignación directa de 2 millones de euros a la localidad de Vigo, gobernada por el presidente de la Federación Española de Municipios.

Además, ha denunciado la nefasta negociación del Gobierno de España porque los ayuntamientos han sido conocedores, una vez presentados los proyectos, de que el IVA no es subvencionable, así como la desorganización y el retraso acumulado.

Buendía ha anunciado que "los alcaldes del Partido Popular vamos a hacer frente a este caos, desconcierto y clientelismo subvencionado, para reivindicar un reparto justo de los fondos", a lo que ha apuntado que "conseguimos frenar el atraco del Gobierno de España a los ahorros de los ayuntamientos con aquella rebelión de los alcaldes y ahora nos toca volver a conseguirlo y llegaremos hasta donde haya que llegar".

COMISIÓN DE TRABAJO

Por su parte, el vicesecretario general de Participación, Víctor López, ha anunciado la constitución de una mesa de trabajo formada por los 45 municipios de la Región, distintos profesionales con experiencia en la Unión Europea y en fondos europeos, y el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido.

López ha explicado que "el trabajo en la comisión va encaminado a no perder la oportunidad que ofrecen los fondos europeos que puede suponer un antes y un después en el conjunto de la Región de Murcia".

Por ello, ha apuntado que "no podemos permitir que perdamos fondos por decisiones políticas del Gobierno de España, por lo que trabajaremos de forma constante para que ningún municipio quede en la estacada", ha concluido López.