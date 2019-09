Reparos de confluencias de Podemos a la oferta del PSOE pero admiten negociar

Representantes de En Comú Podem y de Galicia en Común ponen reparos a la oferta lanzada ayer por el PSOE para pactar la investidura de Pedro Sánchez e insisten en reclamar un Gobierno de coalición, pero aun así admiten arrancar la negociación a partir de los 370 puntos del documento socialista.

Desde En Comú Podem, la diputada Aina Vidal ha hecho hincapié en que el programa del PSOE adolece de dos puntos "bastante deficitarios", en concreto la reforma laboral y la política fiscal, que considera "muy tibia" incluso para dar respuesta a las propias medidas por las que apuestan los socialistas.

Si se quiere dar respuesta a estas medidas, ha declarado antes de la Junta de Portavoces del Congreso, "es imposible hacerlo sin un programa fiscal mucho más ambicioso".

Vidal ha admitido que el Gobierno de coalición "sigue siendo una exigencia" para Unidas Podemos porque cuando el PSOE gobierna solo "no es capaz" de llevar a término sus propia políticas, y como ejemplo ha puesto asuntos de índole no económica que no ha sacado adelante como el convenio de los trabajadores del hogar.

Respecto a la posibilidad apuntada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, de que Unidas Podemos acceda a organismos como la CNMV, el CIS o el Defensor del Pueblo si hay acuerdo para la investidura, ha remarcado que "no se trata solo de discutir una cuestión de sillones" y ha abogado por un pacto "integral" sobre un Gobierno de coalición y un acuerdo programático.

En suma, ha considerado el documento del PSOE un "punto de partida" aceptable pese a sus "deficiencias" y ha confiado en que en la reunión de mañana jueves reciban de los socialistas explicaciones sobre las garantías que ofrecen al cumplimiento de sus medidas.

La portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha centrado sus reservas en la propuesta de cargos lanzada por Carmen Calvo, que ha considerado "un paso atrás" porque que desde su formación se reclama precisamente que esos puestos sean despolitizados.

Así ha citado la dirección del CIS, la de RTVE o la de Agencia Tributaria, que a su juicio deberían ser ocupados por profesionales y "no por políticos", de manera que ha considerado "curioso" que precisamente ahora se haga este ofrecimiento.

En todo caso, la diputada gallega ha pedido seriedad al PSOE y ha aceptado discutir mañana jueves partiendo de su documento programático, donde ha reconocido que hay medidas ya planteadas en su día, otras ya aprobadas y también otras con las que su formación no está de acuerdo.

Eso sí, ha advertido que en su apuesta por una "negociación integral" van a estudiar "por supuesto" la composición de lo que ha definido como un "Gobierno compuesto".