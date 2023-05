Renuncia un candidato del PSPV en València tras ser detenido

González Pons critica el caso y Gómez le replica que es un intento de extorsión a este voluntario que trabaja en inclusión de jóvenes latinos

Un joven que iba de número 20 en la lista municipal del PSPV al Ayuntamiento de València ha renunciado a concurrir a los comicios este domingo tras ser detenido por causas que no han sido precisadas, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Según publica el diario Las Provincias, el ya excandidato es mediador intercultural y miembro de los Latin Kings y presentó hace unos días su renuncia a formar parte de la candidatura que encabeza la candidata socialista a la Alcaldía de la capital del Turia, Sandra Gómez.

El rotativo cita, por una parte, la versión de que todo responde a una posible denuncia falsa, que persiguiría hacer daño al ya excandidato socialista y obtener un beneficio económico, y, por otra, alude a fuentes que apuntan a que pudo existir una pelea en la que intervino de alguna manera este hombre.

El vicesecretario nacional y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, se ha hecho eco de las informaciones sobre el caso en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Un candidato del PSOE al ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días (PSOE no dijo nada), pertenece a los Latin Kings (PSOE no dijo nada), hace una semana renunció a ir en la lista (PSOE no dijo nada). Alucinante. Pero, pero... ¿qué le pasa al sanchismo?".

Le ha replicado, la vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, tanto en Twitter como en un encuentro con los medios que mantiene esta hora.

En este sentido, ha destacado la labor del joven como voluntario de Plataforma Intercultural y presidente de la Asociación Jóvenes sin fronteras. "Dedica todo su tiempo a sacar a otros chavales de las bandas latinas, es un reconocido voluntario valenciano que trabaja por la inclusión de los jóvenes latinos", ha declarado.

Ha agregado que ha sido uno de estos chicos a los que ha ayudado quien, tras enterarse de que se incorporaba en la lista municipal, "lo denunció como forma de extorsión". "La política tiene eso, hay miserables que generan estas situaciones y tipos como Esteban (González Pons) que viven políticamente de ellas", ha lamentado.

"Aún así --ha agregado-- en el momento en el que surgió esta lamentable acusación, el joven renunció a coger el acta y a ocupar cualquier cargo público para evitar que nadie pudiera utilizarlo con el objetivo de erosionar la imagen del proyecto y, sobre todo, estigmatizar a los latinos en la ciudad".

((Habrá ampliación))