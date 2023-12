Renfe oferta 350.000 plazas en trenes de Alta Velocidad que conectan Andalucía con Madrid, Barcelona y Valencia

Renfe oferta, desde este viernes 1 al lunes 11 de diciembre, un total de 350.000 plazas en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia e Intercity) que conectan Andalucía con Madrid, Barcelona y Valencia.

La compañía oferta en todo el territorio nacional más de 2,8 millones de plazas en sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia para viajar durante los días mencionados con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, cuyos días festivos nacionales son el 6 y 8 de diciembre, respectivamente, informa en una nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Renfe ha reforzado para estos días la oferta habitual en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity con más demanda, en especial los corredores que unen Madrid y la Comunidad Valenciana, así como con Cataluña, Andalucía, y el norte del país, gracias en gran medida a la alta velocidad recién estrenada a Asturias.

Tras la puesta en funcionamiento de la Variante de Pajares, la nueva oferta de servicios comerciales de alta velocidad de Renfe llega a Asturias. Desde este jueves, las conexiones del Principado con la meseta y la cuenca mediterránea mejoran en sus tiempos de viaje y frecuencias.También para este Puente, en el que la movilidad de Media Distancia se incrementa de forma notable, Renfe realiza un esfuerzo especial para atender la demanda que se produce en los servicios Avant y Regionales, con una oferta de más de 1,9 millones de plazas en total para estos trenes de servicio público.

RENFE LIDERA EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Renfe cuenta con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por Aenor para todos sus trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción, mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono" al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.