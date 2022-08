Renfe dice que no hay obligación de que los trenes de MD lleven interventor y "en ningún caso" se ocupan de la seguridad

Renfe, a raíz de lo ocurrido en el incidente del tren que se vio envuelto por las llamas en el incendio de Bejís (Castellón) --en el que resultaron heridas decenas de personas, algunas de ellas de gravedad--, ha remarcado que no es obligatorio que los trenes de Media Distancia (MD) circulen con interventor, "salvo en líneas con unas condiciones predeterminadas de circulación", y que estos agentes "solo realizan labores comerciales" y "en ningún caso de seguridad".

Así lo recoge el Marco Regulador de personal de Intervención en Regionales (Media Distancia) suscrito por la dirección de la empresa y representantes del Comité General, al que ha tenido acceso Europa Press, que establece las funciones del personal de intervención.

Según se recoge en el documento, estos agentes tienen la función del control de billetes, así como su venta, "con los medios que se doten, en trenes o estaciones, cuando se determine". También disponen de hojas de reclamaciones "cuando se le requieran", manejan la plataforma de acceso al tren para personas con discapacidad, facilitan información comerciales a los viajeros, controlan los servicios a bordo "cuando los hubiere" y colaboran en los trasbordos.

Fuentes de Renfe señalan a Europa Press que, según esta normativa, el interventor "sólo debe realizar labores comerciales" y "no se contempla en ningún caso realizar labores relacionadas con la seguridad de los viajeros ni del tren".

Por otra parte, la normativa de Renfe señala asimismo que no es obligatoria la presencia del personal de Intervención en los trenes, "salvo que así se determine por las condiciones de explotación de cada línea, como, por ejemplo, disponer en esa línea de llamados túneles singulares".

"SOLO REALIZAN LABORES COMERCIALES"

Por tanto, las mismas fuentes remarcan que "no es obligatorio" que los trenes circulen con interventor, "salvo en líneas con unas condiciones predeterminadas de circulación". "Los interventores solo realizan labores comerciales, no de seguridad. Su labor no está relacionada con la seguridad de las personas en ningún caso", apuntan.

Finalmente, ponen como ejemplo los casos de los trenes Avlo de Renfe y los Ouigo de la compañía pública francesa SNCF, dado que ambos circulan sin interventor.

Se da la circunstancia de que el pasado viernes la Asociación Sindical Independiente de Maquinistas Ferroviarios (ASIMAFE) y la Federación de Transportes de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) defendieron la actuación "ejemplar" de la maquinista del tren que sufrió el incidente por el incendio de Bejís ante la "falta de información y de apoyo" del Puesto de Emergencias hacia Adif y Renfe.

Desde el sindicato consideró que la actuación de la maquinista fue "ejemplar" al interrumpir la marcha ante "el peligro por fuego" al verse "envuelta por las llamas" y subrayó que la "peligrosa situación" que se encontró durante el trayecto "refuerza el comportamiento de la maquinista, que cumplió con el protocolo de emergencia que tipifica el Reglamento en estos casos".

Como consecuencia de las heridas sufridas en el incidente del pasado martes siguen hospitalizadas cuatro personas, tres de ellas en este mismo centro: una mujer de 62 años en estado grave; una de 43 con pronóstico igualmente grave y un hombre de 48 años con pronóstico reservado. En el General de València continúa ingresada una mujer de 30 años que sufrió una fractura de tobillo, según la última actualización de la Conselleria de Sanidad del pasado viernes.