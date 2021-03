El relevo de tres delegados de Gobierno y otras noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. Sánchez releva a los delegados del Gobierno en Andalucía, Madrid y Galicia para aumentar su poder territorial

Marta Fernández / Europa Press

Tras el ruido que han generado las mociones de censura de Murcia y Castilla y León —en una estrategia que ha resultado fallida— y en un momento en el que las encuestas no sitúan al partido de Pablo Iglesias en su mejor momento, Sánchez ha aprovechado el inicio de la Semana Santa, donde la actualidad parlamentaria cae, para apuntalar más su liderazgo dentro de Ferraz. Y eso pasa por tener el control del nivel territorial, ya que es consciente de la importancia que tiene esto para llevar a cabo su estrategia nacional.

2. El líder del Partido Comunista ganará más de 100.000 euros al año con su nuevo cargo

Ante la salida inminente de Pablo Iglesias del Ejecutivo, que previsiblemente se producirá este martes tras el consejo de ministros, los preparativos para la nueva organización del Gobierno se están dando a conocer. Y con ellos, han nacido las primeras polémicas.

3. Ayuso o Sánchez: ¿quién tiene la culpa de la llegada masiva de franceses?

Rodrigo Jiménez

Tras un fin de semana en el que las fiestas en la Comunidad de Madrid han generado cierta polémica en la política nacional y han protagonizado más de un titular en los medios de comunicación, este lunes el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha echado más leña al fuego después de que Marcelo, futbolista del Real Madrid, haya aparecido en las playas valencianas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

4. La resistencia de JxCat a facilitar un presidente de ERC revive los viejos fantasmas del independentismo

EFE/Quique García POOLQuique García

El pasado viernes fracasó la investidura del candidato de Esquerra Republicana a la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, después de que no fuera capaz de reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente en la primera vuelta. JxCat se abstuvo y exigió más tiempo para poder negociar un acuerdo. No obstante, se prevé que la formación haga lo mismo en el segundo debate de investidura de este viernes. Así lo han anunciado desde JxCat, después de que las negociaciones entre ERC y Junts de este fin de semana no hayan prosperado lo suficiente como para llegar a un acuerdo.

5. El 99% de los alérgicos, no tienen riesgo extra ante la vacuna de COVID

Tener alergia, incluso grave, no aumenta el riesgo de vacunarse de COVID. Así es en el 99,7 por ciento de los casos según el primer estudio mundial sobre esta cuestión que ha llevado a cabo el Hospital madrileño Gregorio Marañón con personas con alergias importantes. Ninguna de las vacunas en uso afecta tampoco a los alérgicos al polen, a los ácaros, a los alimentos ni a los antibióticos.