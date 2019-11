La relación variable de Sánchez e Iglesias desde el 28A en 15 frases

La relación política entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido tumultuosa desde las elecciones de diciembre de 2015, pero este año más si cabe, especialmente tras las urnas del 28A. Quince frases resumen una desconfianza resuelta este martes gracias al que puede ser el primer Gobierno de coalición de la democracia.

1. Pablo Iglesias: "Es de sentido común" que sea ministro; "hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie, y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE". 24 de mayo. Entrevista a Efe.

2. Pedro Sánchez: "Efectivamente, (Iglesias) es el principal escollo para formar un Gobierno de coalición, y es que no se dan las condiciones para que Iglesias sea miembro de ese Gobierno". 18 de julio. Entrevista a La Sexta.

3. Iglesias: "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas". 19 de julio. Vídeo en redes sociales.

4. Iglesias a Sánchez: "Se lo tengo que decir con toda la claridad: respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno porque no lo podremos aceptar". 21 de julio. Debate de investidura. Congreso de los Diputados.

5. Iglesias a Sánchez: "Permítame que le haga una advertencia. Si por la cerrazón no hacen un Gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, me temo que usted no será presidente de España nunca". 21 de julio. Debate de investidura. Congreso de los Diputados.

6. Sánchez: "Le diré algo, señor Iglesias: si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un Gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto: yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones". 23 de julio. Segunda sesión del debate de investidura. Congreso.

7. Sánchez: "¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Esto es lo que quiere para España solo porque las cosas no han salido como usted trataba de imponerlas? ¿Va a unir, aunque sea con la abstención, su voto a las derechas y a la ultraderecha para impedir, nuevamente, que haya un Gobierno progresista?". 23 de julio. Segunda sesión del debate de investidura. Congreso.

8. Sánchez: Si hubiera aceptado como ministros a personas del entorno de Pablo Iglesias sin experiencia de gestión, "no dormiría tranquilo ni tampoco el 95 por ciento de los ciudadanos, entre ellos votantes de Podemos". 19 de septiembre. Entrevista a La Sexta.

9. Iglesias: "Llevamos semanas advirtiendo de que se está armando un pacto PSOE-PP". 1 de noviembre, comienzo de la campaña electoral. Twitter.

10. Sánchez: "¿Va a seguir usted bloqueando un Gobierno progresista liderado por el PSOE por quinta vez?". 1 de noviembre, comienzo de la campaña. Acto electoral.

11. Sánchez a Iglesias: "Si Iglesias no está en el Gobierno, el señor Iglesias no aceptará ese Gobierno". 4 de noviembre. Debate electoral.

12. Iglesias a Sánchez: "Hay que ser decente y decir con quién quiere gobernar cada uno". 4 de noviembre. Debate electoral.

13.- Iglesias a Sánchez: "Se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministros de Podemos". 10 de noviembre. Comparecencia tras las elecciones generales.

14. Iglesias: "Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche para trabajar codo con codo en esta tarea histórica". 12 de noviembre. Congreso de los Diputados tras firmar el acuerdo para un Gobierno de coalición.

15. Sánchez: "El acuerdo es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro". 12 de noviembre. Congreso de los Diputados tras firmar el acuerdo para un Gobierno de coalición.

Después de la firma del acuerdo, Sánchez e Iglesias se han fundido en un abrazo.