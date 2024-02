IU reivindica su fortaleza en los territorios y rechaza cuotas propuestas por Sumar

La coportavoz de la dirección federal de IU, Amanda Meyer, ha considerado este lunes un "error" las cuotas que ha propuesto Sumar en la nueva configuración de la dirección de esta formación política y ha reivindicado su fortaleza y su peso territorial.

"El capital político de IU es evidente que trasciende el 30 por ciento", ha señalado en una rueda de prensa telemática después de que trascendiera que la líder de Sumar quiere limitar a ese porcentaje la participación de otros partidos en la nueva dirección de este espacio político.

Tras defender la necesidad de configurar un espacio político de izquierdas que sea capaz de ser una alternativa de gobierno, Meyer ha abundado en la importancia de la "descentralización política" de Sumar y ahí es donde ha hecho valer su fortaleza.

Así, ha apostado porque sea construya un espacio en el que las organizaciones puedan encontrarse "para decidir el camino de las políticas de Sumar" y ha asegurado que desde su formación van hacer todo lo que sea necesario para garantizar esas alianzas.

No obstante, ha querido dejar claro que "IU no es una cuota" y que esta formación "no representa el 30 por ciento del espacio de Sumar" por lo que ha rechazado hablar de los porcentajes y sí del peso que tiene Izquierda Unida en los territorios.

Por otra parte, se ha referido a la recta final de la campaña electoral gallega para señalar que tienen la oportunidad de sacar del Gobierno de la Xunta al PP y que por ello van a echar el resto hasta el domingo para tratar de que eso sea así.