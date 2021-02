Cs reivindica con sus fundadores que sigue siendo necesario en Cataluña

Ciudadanos ha reivindicado con la presencia en su acto central de dos de sus fundadores, Félix de Azúa y Francesc de Carreras, que la formación naranja sigue siendo necesaria en 2021 porque la situación con el nacionalismo "ha ido incluso a peor".

Tanto el candidato de Cs a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, como la propia presidenta del partido, Inés Arrimadas, han querido rendir "homenaje" al grupo de "valientes" entre los que estuvieron de Carreras y Azúa, que pusieron la "semillita" para la creación de lo que luego fue Ciudadanos.

"La primera vez que fui a un acto de Ciudadanos en 2010 sentí que no estaba sola, que no estaba loca, que ahí había ciudadanos que pensaban igual que yo, que la situación no podía seguir degradándose", ha explicado Arrimadas.

Félix de Azúa ha recordado que lo que le movió hace más de 15 años a unirse a otros intelectuales fue la voluntad de que hubiera "algún tipo de unión de voces públicas que se enfrentara al nacionalismo que entonces ya estaba ferozmente inclinado hacia el totalitarismo".

El escritor y miembro de la RAE ha apuntado que desde 2006 ha habido "triunfos y derrotas", pero que, en su opinión, "Cs es el único partido todavía netamente centrista", "el único que no depende de los nacionalismos" y el único que "no mercadea con la Guerra Civil".

El Catedrático de Derecho de la UAB Francesc de Carreras, cofundador de lo que luego sería Ciudadanos, ha apuntado que para él "lo más triste" es darse cuenta de que 15 años después de la irrupción de este partido "las mismas razones que la motivaron siguen presentes".

El jurista ha advertido que tras las elecciones catalanas se puede reeditar un Govern independentista o un tripartito del PSC-ERC-Comuns, y ha mostrado su preferencia por una tercera vía constitucionalista con un Govern en el que tenga peso Cs.

"Si tenemos un tripartito iremos a peor, volveremos a recorrer el camino de estos años", ha añadido de Carreras, que ha dicho que los valores de Cs, como los de la revolución francesa, tienen mucho que ver con la ilustración y con la razón. "Los sentimientos son importantes pero no fuera de la razón", ha dicho.

En la misma línea, Carrizosa, que se acercó como simpatizante por primera vez al partido en su presentación oficial del teatro Tívoli en 2006, ha recordado el vídeo que hicieron público hace unos días comparando a Cataluña y la "América de Trump".

El candidato a la Generalitat ha vuelto a reivindicar que "la única garantía para los que no comparten el credo nacionalista es Ciudadanos".

Ante las propuestas de su rival del PSC el 14F, Salvador Illa, de "reconocimiento mutuo" entre catalanes, Carrizosa ha dicho "la única solución para Cataluña es no continuar con lo mismo".

"La única solución es ganarles, porque además somos más los que estamos hartos del procés", ha dicho. EFE