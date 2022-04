El PP reitera su rechazo a la construcción del edificio de Ports en primera línea del puerto de Fornells

La presidenta del PP de Menorca y portavoz del Grupo Popular en el Consell de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha registrado una propuesta de acuerdo que será debatida en el próximo pleno ordinario de la institución con la que reitera su rechazo a la construcción de un edificio de nueva planta en primera línea del puerto de Fornells que "nadie quiere" y que "es totalmente innecesario".

Sugrañes ha recordado que la Junta Local de Fornells ha aprobado recientemente una moción en este sentido sin ningún voto en contra y para el próximo sábado hay convocada una concentración de protesta, lo que demuestra "la oposición de todos a este incomprensible proyecto".

"Estamos atónitos ante este despropósito", ha manifestado antes de añadir que "no hay ninguna razón objetiva para construir este edificio, ni una sola, así que cuando no hay razones objetivas no queda más remedio que pensar mal y seguir investigando hasta que conozcamos la verdad sobre este desafortunado proyecto".

Además de expresar el rechazo y lamentar la construcción del edificio por su "afectación al paisaje característico, patrimonio no solo de los 'fornellers' sino de todos los menorquines", el Grupo Popular solicita paralizar las obras y no retomarlas hasta que acabe la temporada con el objetivo de minimizar daños a comerciantes y restauradores durante la temporada turística.

Sugrañes ha remarcado el "contrasentido" que supone "tener edificios vacíos y construir uno nuevo". "Está fuera de toda discusión que el sentido común dice que la prioridad es aprovechar los edificios propiedad de Ports para evitar su deterioro y eso es lo que se tenía que haber hecho", ha dicho la portavoz 'popular', quien ha subrayado que "es un despilfarro de recursos públicos que, al contrario de la tesis de los socialistas, son de todos".

"O mucho cambian las cosas o Fornells y Menorca pagarán muy caro durante muchos años el empecinamiento de los socialistas menorquines en este tema. En el pleno veremos de lado de quién está la presidenta, Susana Mora, de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y sus caprichos o de Menorca", ha sentenciado.