La UE reitera su oposición a cualquier anexión de territorio palestino tras el acuerdo de Gobierno en Israel

La Unión Europea (UE) ha reiterado este jueves su oposición a cualquier anexión de territorio palestino por parte de Israel, a raíz del acuerdo para la formación de un Gobierno de unidad, que contempla una votación sobre este asunto.

"La UE reitera que cualquier anexión constituiría una grave violación del Derecho Internacional", ha dicho el Alto Representante para Política Exterior del bloque, Josep Borrell, quien ha agregado que la unión "seguirá monitorizando de cerca la situación y sus implicaciones, y actuando en línea con ello".

Así, ha subrayado que "la posición de la UE sobre el estatus de los territorios ocupados por Israel en 1967 sigue sin cambios" y ha incidido en que, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la UE "no reconoce la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada".

Borrell ha expresado además la voluntad del bloque de "cooperar de cerca" con el nuevo Gobierno israelí en la lucha contra el coronavirus y ha destacado que "la cooperación técnica está en marcha y será fortalecida en todos los aspectos de la pandemia".

"La salud de nuestros ciudadanos y hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus son nuestra principal prioridad compartida", ha remachado Borrell en el comunicado publicado por su oficina.

Por su parte, la Autoridad Palestina ha reclamado durante la jornada a la Liga Árabe la celebración de una cumbre extraordinaria de emergencia a nivel de ministros de Exteriores para abordar las potenciales acciones de anexión por parte de Israel.

El embajador palestino en Egipto y representante permanente ante el bloque, Diab al Luh, ha apuntado que cualquier acción en este sentido sería una "violación flagrante" de las resoluciones internacionales, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Durante la jornada del miércoles, el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, reclamó al Cuarteto para Oriente Próximo que presione a Israel para que no aplique sus planes de anexión de partes de Cisjordania, incluido el valle del Jordán.

El propio Shtayé denunció el lunes la formación de un "Gobierno de anexión" en Israel tras la firma de un acuerdo entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el líder opositor Benjamin Gantz para formar un Ejecutivo de unidad.

VOTACIÓN A PARTIR DE JULIO

El acuerdo contempla que Netanyahu pueda presentar a partir del 1 de julio a votación "el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del Gobierno y el Parlamento".

En este sentido, recoge que "si el primer ministro decide llevar la propuesta ante el Parlamento, podrá hacerlo a través de otro parlamentario, siempre y cuando sea del Likud y teniendo en cuenta que la legislación debe ser idéntica a la presentada ante el Ejecutivo".

"La ley deberá ser aprobada lo antes posible (...) y no será interrumpida o aplazada por los presidentes de los comités de Exteriores o Defensa de la Knesset", recalca el documento, según 'The Times of Israel'.

Netanyahu prometió durante la campaña electoral impulsar la anexión de partes de Cisjordania en caso de hacerse con la victoria, a pesar de las críticas internacionales al 'acuerdo del siglo' presentado por Washington.

Por su parte, Gantz se mostró igualmente favorable a trabajar para lograr la anexión del valle del Jordán, tal y como propuso Netanyahu, a pesar de que previamente se había opuesto a esta opción por su impacto sobre un proceso de paz con los palestinos.