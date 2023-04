PP reitera explicaciones a Armengol por imputación de Ruiz en caso Puertos: "Su campaña de barro se vuelve en contra"

El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, ha vuelto a pedir explicaciones "inmediatas" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por la imputación del alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, en el caso Puertos.

"Su campaña de barro se les ha vuelto en contra", ha dicho este viernes en declaraciones a los medios Sagreras, quien ha insistido en que su partido "no hará de juez" y pondrá por delante la presunción de inocencia.

En este sentido, ha recordado las exigencias que los socialistas impusieron tras conocerse la imputación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), y se ha preguntado si, ahora, los socialistas "piensan pedir lo mismo sobre el alcalde de Ibiza".

"No haremos de jueces, no haremos de fiscales, no insultaremos, pero con la noticia de la nueva imputación de un socialista volvemos a exigir explicaciones inmediatas de la presidenta", ha sentenciado el portavoz de campaña.

