Reino Unido ordenará el uso de coberturas faciales en las tiendas a partir del 24 de julio

Reino Unido hará obligatorio el uso de coberturas faciales, como mascarillas, en tiendas y supermercados a partir del 24 de julio, con penas de multa de 100 libras (110 euros) para quien no cumpla este requisito.

Se espera que el ministro de Salud británico, Matt Hancock, proporcione este martes oficialmente las nuevas pautas para la cobertura facial en Reino Unido, que buscan minimizar la expansión del coronavirus y alentar a la población a que retomen sus compras de forma segura, según ha informado la BBC.

La multa por no llevar cobertura facial puede reducirse hasta las 50 libras (algo más de 55 euros) si se abona en 14 días. Niños menores de once años y con discapacidades estarán exentos de cumplir con la norma. Además, se pedirá a los trabajadores de las tiendas que reclamen a los clientes cumplir con la norma, pero no tendrán que hacerla cumplir ellos mismos, sino que será la Policía la que se encargue.

El Partido Laborista ha señalado que la respuesta del Ejecutivo británico a este respecto ha sido "lenta y confusa", al tiempo que han cuestionado por qué la nueva norma no entra en vigor hasta dentro de once días.

Las autoridades británicas aconsejaron a la población llevar algún tipo de cobertura facial en espacios públicos cerrados a mediados de mayo, donde es más fácil que coincidan con personas a las que no suelen ver. Además, el uso de este tipo de herramientas para frenar la expansión de la pandemia es obligatorio desde el 15 de junio en el transporte público.

Hasta el momento, Reino Unido ha confirmado más de 290.000 casos de coronavirus, incluidas casi 45.000 muertes.