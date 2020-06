Reino Unido confirma un millar de positivos y 38 fallecidos más por COVID-19

Las autoridades de Reino Unido han informado este lunes de 1.056 nuevos positivos y 38 fallecidos más por la pandemia de coronavirus, en un día marcado en Inglaterra por la reapertura de tiendas, dentro de la desescalada organizada por el Ejecutivo de Boris Johnson.

El Ministerio de Sanidad británico ha elevado el balance provisional de afectados por la COVID-19 a 41.736 muertos y 296.857 contagiados. Reino Unido es el quinto país del mundo con más casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia e India y justo por delante de España.

Las tiendas no esenciales de Inglaterra han abierto este lunes por primera vez sus puertas en casi tres meses, un hito que Johnson ha instado a aprovechar: "La gente debería comprar y comprar con confianza". El 'premier', no obstante, ha instado a la población a "guardar la distancia social y comprar de la forma más segura posible", informa Bloomberg.

El Gobierno, no obstante, estudia una posible rebaja de los protocolos de distanciamiento, para que no sea necesario guardar dos metros. La oficina de Johnson ha anunciado que "en las próximas semanas" tomarán una decisión, si bien no está claro si los cambios llegarán antes de la reapertura de bares y restaurantes, prevista para el 4 de julio, según BBC.