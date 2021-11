Reinares dice que el PSOE "ha puesto en Logroño los cimientos sólidos de una política duradera en Igualdad"

El Grupo Municipal Socialista ha analizado diferentes asuntos relacionados con la política de Igualdad en el Ayuntamiento de Logroño. Su portavoz, Iván Reinares, ha subrayado que "el Partido Socialista es quien ha puesto en Logroño los cimientos sólidos de una política duradera y efectiva en materia de Igualdad"".

Además ha recordado que "a nuestra llegada al Ayuntamiento nos encontramos con un auténtico 'desierto' en este área, ya que en ocho años con el Partido Popular no se implementaron políticas públicas de igualdad y sólo se realizaban algunas actividades puntuales y de cara a la galería".

Iván Reinares ha dejado claro que "nuestra política de igualdad no se limita a solo a la conmemoración de los días señalados, como el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino que trabaja los 365 días del año por lograr en Logroño una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres", al tiempo que "nuestro modelo pasa por una ciudad donde la igualdad de género esté presente en todas las políticas municipales y una ciudad que rechace de manera firme todo tipo de violencia contra las mujeres y, en definitiva, una ciudad más justa y equilibrada".

Con estas premisas, que dejan clara la estrategia y 'modus operandi' del actual Equipo de Gobierno, aupado por el PSOE, su portavoz ha indicado que "estos cimientos sólidos se basan en la creación, por primera vez en la historia de esta ciudad, de una Concejalía específica, adscrita a Alcaldía, y que ha impregnado la igualdad de mujeres y hombres al resto de políticas municipales de forma transversal", pero también se basan en "la consecución de un presupuesto propio, y en la incorporación de personal especializado, porque hay que recordar que en 2022 se culminará el proceso de concurso-oposición y este Consistorio contará, por primera vez también, con la figura de agente de igualdad entre su plantilla, lo que demuestra nuestra clara vocación de que las políticas de igualdad sean sólidas y duraderas".

En este punto, el portavoz socialista ha puesto de relieve la gran diferencia y sensibilidad del PSOE con el PP en este asunto. "A veces, nos acusan de que no les damos permiso para hablar sobre esta materia en el Ayuntamiento, pero más bien es el propio Partido Popular el que no se da el permiso a sí mismo, ya que el histórico no les avala para poder hablar de estos temas", ha señalado Reinares.

No en vano, ha añadido, "en las dos legislaturas anteriores, con Gobierno popular, ni existía área específica, ni presupuesto propio, ni una hoja de ruta, ni objetivos... Además, nos encontramos con un primer Plan de Igualdad de Logroño 2012-2016 que estaba sin evaluar, algo que tuvimos que hacer nosotros y dicha evaluación dejaba claro que no existía un impulso político, constando la nula o escasa implementación de dicho Plan".

Pero es más, ha incidido Reinares, "en estos dos años de la legislatura actual, ya desde la oposición, tampoco ha habido voluntad de aportar, pero sí de poner piedras e impedimentos, como por ejemplo su rechazo a seleccionar un/a agente de igualdad a través de un concurso-oposición, actualmente el único sistema de selección que garantizaría puntuar una formación en materia de igualdad".

En este sentido, Reinares ha vuelto a retar al principal partido en la oposición a "que explique, pues aún no lo han hecho, si están a favor o en contra de que haya un/a agente de igualdad en Logroño y también a que, si es verdad que lo quieren, nos digan si están de acuerdo en que se garantice su especialización, o solamente quieren fuegos de artificio y venta de humo, como es su costumbre".

La hoja de ruta impuesta por el Partido Socialista en este área "está caracterizada por dos conceptos que el PP no ha demostrado hasta ahora: rigor y conocimiento". Y en este sentido, Iván Reinares ha explicado que "la formación del funcionariado es esencial para permitir que adquieran las herramientas necesarias para trabajar estas políticas, y en ello, también, se está poniendo el acento". Además, se han puesto en marcha iniciativas que han sido muy bien acogidas por la sociedad logroñesa, como 'Logroño con otra mirada', "Mujeres de cine", o el ciclo 'Logroño Referente", entre otras. Por otro lado, este año se ha comenzado a elaborar el II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la ciudad de Logroño, cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre del año 2022".

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Además, en otro de los ejes de actuación del área de Igualdad, como es la Violencia contra las Mujeres, la concejalía de Igualdad ha trabajado la sensibilización y prevención con acciones como el proyecto 'Nuevas masculinidades' que ha implicado a hombres en esta materia, la iniciativa 'Un Camino de Santiago seguro y libre para las mujeres' o la instalación de puntos violeta, entre otras. Todo ello sin olvidar el trabajo esencial de intervención con mujeres víctimas de violencia de género de los Centros Municipales de Servicios Sociales, con un servicio de atención directa las 24 horas, o en su caso, de la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local", ha dicho.

También Reinares ha mencionado otros hitos destacados desarrollados en los dos últimos años en materia de Igualdad en Logroño, como son el lanzamiento por primera vez en la ciudad de una convocatoria de subvenciones en materia de Igualdad entre hombres y mujeres; la creación de espacios específicos de igualdad como 'Una habitación propia', en la Biblioteca Rafael Azcona (espacio premiado por el Ministerio de Cultura).

Así como la puesta en marcha del Laboratorio Feminista y del primer Premio "María Teresa León Goyri'; o la publicación de un libro de investigación que da a conocer mujeres riojanas referentes, como es 'La vida de las luciérnagas. Historia de mujeres brillantes'. Al mismo tiempo ha subrayado la puesta en marcha del proyecto piloto 'Logroño Igual Participa', "en el que hemos trabajado un proceso de empoderamiento personal y colectivo del tejido asociativo, con doce entidades, con el fin de conseguir un mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y el Ayuntamiento en este ámbito, lo que vuelve a demostrar que tenemos muy presente la participación ciudadana en todas las áreas, en este caso, también en la de igualdad", ha señalado el portavoz.

En definitiva, "tal y como prometimos en nuestro programa electoral para Logroño, estamos trabajando cada día para avanzar en materia de igualdad de mujeres y hombres, porque es algo que nos concierne a todos y a todas; ya que el discurso de la igualdad parece que está socialmente asumido, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que las desigualdades persisten, y si realmente queremos que la igualdad se traslade a nuestra sociedad, necesitamos voluntad, formación, personal especializado y presupuesto. Y eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo".