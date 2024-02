Regresa a Mijas el espectáculo 'La historia del jazz jamás contada', que narra los hitos de este género musical

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica ha presentado junto al Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (Elcamm) el espectáculo 'La historia del jazz jamás contada', que llega a la localidad malagueña de Mijas el próximo 1 de marzo. La cita tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro Las Lagunas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el director de Elcamm, Tete Leal, durante la presentación de esta cita, que aterriza en 2024 en la localidad mijeña tras el "éxito" cosechado el pasado año, según ha explicado en una nota la institución provincial. Este montaje itinerante aúna música e interpretación y narra los hitos "más importantes" de este género musical.

Santaolalla ha resumido el espectáculo como una propuesta "musical divertida y emocionante, que instruye al espectador de una forma muy amena sobre el jazz", uno de los géneros "más influyentes del siglo XX", según ha destacado. Del mismo modo, ha recordado que "la iniciativa resultó tan exitosa en la pasada temporada que continúa su viaje por distintos puntos de la provincia, y Mijas es la primera parada de este 2024".

El Elcamm inició en 2023 su primera colaboración junto a La Térmica para crear este espectáculo "interactivo", pensado "para todo tipo de público" que, bajo la dirección del músico, compositor y fundador de Elcamm, Tete Leal, y con la participación de una treintena de músicos entre una big band y un coro de góspel, actores y un narrador, lleva a cabo una representación sonora de la historia del jazz.

Durante el evento, los espectadores podrán formar parte de un reportaje de televisión en el que se conectará con diferentes partes del mundo para conocer las influencias musicales que ha tenido el jazz en cada rincón del globo. Desde los ritmos africanos y "espirituales" de los campos de algodón hasta las canciones del Nueva Orleans de principios del siglo XX o los "grandes temas de la época dorada" de Hollywood, este "particular" concierto pretende explorar junto al público la "riqueza cultural y musical" que ha inspirado el jazz a lo largo de los años.

Entre las interpretaciones se encuentran clásicos como 'Sing, Sing, Sing!', 'When the Saints Go Marching In' o 'In the Mood', que sirven de "ventana" para comprender las influencias musicales "que han dado forma" a este género.