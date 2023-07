Rego asegura que "derecha y ultra derecha no gobernarán" si depende del BNG, pero pide "más fuerza" para su partido

Afirma que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo "lo ganó el BNG", porque se reveló que es la fuerza que "defiende" la agenda gallega

El diputado del BNG en el Congreso y candidato por A Coruña, Néstor Rego, ha garantizado que, en la medida en que dependa de su formación, la "derecha y ultra derecha no gobernarán" tras el 23 de julio, pero ha apelado a conseguir "más fuerza" en el próximo Congreso de los Diputados para, además de tener decisión en la investidura, poder condicionar las políticas para que sean a favor "de las mayorías sociales" y atiendan las necesidades de Galicia.

"Nosotros ya dijimos que si depende del BNG, la derecha y la ultraderecha no gobernará en el Estado español. Ya lo hicimos cuando el voto del BNG fue decisivo, pero fue un voto que no fue un cheque en blanco", ha manifestado Rego en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre el acuerdo de investidura de Sánchez en 2019, que "permitió desbloquear la agenda gallega" que, en una "parte se ha cumplido y en otra no".

De ahí que el BNG fía a estas elecciones lograr "más fuerza" en las urnas, "no solo para reclamar más compromisos, sino para tener capacidad decisiva para cumplirlos y ser determinantes".

Rego ha puesto el acento en que "es evidente que Galicia tiene muchos problemas" y un "déficit histórico de inversiones en equipamientos y servicios". En este sentido, ha indicado que el BNG quiere "volver a situar la inversión en Galicia en los 2.000 millones de euros", ya que ahora está en los 1.072, y porque "son muchas las cuestiones que quedan pendientes, no solo en infraestructuras".

De esta manera, se ha referido también a la creación de juzgados de violencia de género o a la ley de dependencia como otras cuestiones que pendientes en Galicia, para reivindicar que por ello "es necesario una fuerza coherente como el BNG en el Congreso, que obligue a impulsar esos acuerdos para las mayorías sociales".

LOGRAR MÁS FUERZA

Preguntado por cuál es la prioridad de investidura para el BNG, Rego ha manifestado que la formación está ahora centrada en "explicar a la sociedad gallega cuál es la posición del BNG" frente a la "dialéctica muy polarizada de bloques".

"Los problemas de Galicia y las soluciones que necesitamos no están ni en el bloque de Feijóo ni de Sánchez", ha remarcado Néstor Rego, quien ha manifestado que, es más, "el debate" cara a cara "lo ganó el BNG" porque "vino a certificar que el BNG tiene razón en que necesita una fuerza nacionalista de izquierdas coherente en el Congreso para llevar la agenda gallega y defender políticas sociales avanzadas".

Preguntado por las predicciones de las encuestas, Néstor Rego ha señalado que tienen la "certeza" de que "va a aumentar" la representación en el Congreso, como así apuntan los estudios demoscópicos, pero ha recordado que estos suelen proyectar menos representación de la que se obtiene finalmente, como en las gallegas pasadas --citó--.

Por ello, ha incidido en que Galicia "necesita un grupo gallego fuerte" en el Congreso de los Diputados, que para los nacionalistas pasa por conseguir representación por las cuatro provincias.