El PP registra en el Senado el conflicto de competencias con el Congreso y prevé aprobarlo después de Semana Santa

El PP ha registrado en la tarde de este miércoles un escrito dirigido a la Mesa del Senado, en la que tienen mayoría absoluta, en el que plantean un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, en la que piden a la Cámara Baja que la retiren, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Los de Alberto Núñez Feijóo prevén que el Pleno del Senado, donde tienen mayoría absoluta, apruebe esta solicitud formal al Congreso de conflicto de competencias en su sesión del próximo 2 de abril, después de Semana Santa.

Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan cautelarísimas.

Esto surge después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

En el texto que ha elevado el PP a la Mesa del Senado, los 'populares' apelan a este informe de los letrados de la Cámara y señalan que "no es en absoluto aventurado colegir que la intención del Grupo proponente de la amnistía, al optar por la vía de una ley orgánica en vez de la de una reforma constitucional, no ha sido otra que la de, por una parte, rebajar las mayorías necesarias para su aprobación; y por otra, esquivar que la posible oposición del Senado dentro de un procedimiento simétrico entre ambas Cámaras le impidiese salir adelante".