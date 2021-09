Cs registra en el Parlament una propuesta de resolución para aplazar el impuesto de CO2

Cs ha registrado este jueves en el Parlament una propuesta de resolución que pide continuar aplazando la entrada en vigor del impuesto propio de emisiones de CO2, "ante la grave y continuada situación de pandemia y de crisis económica".

En el documento recogido por Europa Press, han lamentado el anuncio del Govern de que este impuesto ha entrado en vigor el 1 de septiembre "dado que la situación económica sigue siendo igual de difícil, y que la incipiente recuperación es muy lenta y frágil".

"En un contexto de caída en picado de la renta de las familias y de dificultades sin fin para los autónomos y las empresas, no es el momento para cargar en sus bolsillos un nuevo impuesto, que solo empeorará la ya difícil situación económica que viven y sufren", han insistido.

Desde Cs consideran que este impuesto "no es en verdad un impuesto verde, por mucho que pretenda disfrazarse así", lo tachan de figura impositiva mal diseñada, que no es ni progresiva, ni equitativa, ni justa y que no está estructurada para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, en sus palabras.

Para ellos, este impuesto no incentiva una menor contaminación "dado que las familias, los autónomos y las empresas pagarán la misma cuota independientemente de los kilómetros que recorran o del combustible que utilicen", y critican que estarán más penalizadas las rentas bajas que no pueden permitirse cambiar de vehículo.