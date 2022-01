Regades, disposto a "aglutinar" a toda a militancia, compromete "lealdade" do PSOE de Pontevedra para lograr a Xunta

Asegura non ter "rivais" no partido senón "compañeiros" e destaca o apoio da "maioría" de alcaldes ao seu proxecto

O actual secretario provincial do PSOE de Pontevedra e candidato á reelección, David Regades, comprométese a "aglutinar" a toda a militancia no seu proxecto e deixa claro que o partido na provincia "sempre vai estar en liña" coa dirección galega e federal, con "lealdade" para traballar no obxectivo de alcanzar a Xunta de Galicia.

Nunha entrevista concedida a Europa Press con motivo das primarias á Secretaría Xeral da formación na provincia que se celebrarán o 23 de xaneiro, un proceso ao que tamén se presentou a parlamentaria autonómica Paloma Castro, Regades destaca que "o que coñece ben ao partido na provincia" sabe que son "unha piña" e que "sempre" traballan para "gañar as eleccións". Ademais, pon en valor os resultados "históricos" alcanzados nos últimos anos.

Pregunta: Que lle leva a volver optar á Secretaría Xeral do PSOE provincial de Pontevedra?

David Regades (DR): Foron catro anos nos que o PSOE na provincia evolucionou de forma moi favorable. Sacamos resultados históricos. Por primeira vez fomos primeira forza non só nas municipais, senón tamén nas dúas citas xerais e nas europeas. Todo iso froito do traballo e sobre todo da harmonía que existe na provincia en toda a militancia. Non é un traballo do secretario xeral nin da executiva, é un traballo do conxunto do partido.

P: E que obxectivos se marca para un novo mandato?

DR: Fai catro anos diciámoslle aos militantes que tiñamos que seguir avanzado nos concellos, que tiñamos que consolidar o proxecto na Deputación. Foron todo logros que se fixeron... Seguir nesa senda, e o segundo obxectivo que nos marcados é a recuperación da Xunta.

Queremos recuperar a Xunta non por nós, polo Partido Socialista, senón pola precariedade na educación, na sanidade, na atención aos maiores e polos nenos. Por iso marcámonos como obxectivo recuperar a Xunta este catro anos.

P: E se revalida, estará o partido na provincia en liña co proxecto do novo secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso?

DR: O proxecto na provincia de Pontevedra vai estar sempre en liña coa dirección galega e coa federal. Iso foi sempre así. É verdade que somos un partido apaixonado, que debatemos moito, pero no momento que pasan os congresos, que pasan as primarias, só temos un secretario xeral a nivel provincial, só temos un secretario xeral a nivel galego e só temos un secretario xeral a nivel federal.

É dicir, hai unha disciplina e unha lealdade total por parte de absolutamente todos os militantes. Eu podo dicir que en todas as campañas que me tocou coordinar, os 2.500 militantes da provincia sempre estiveron a disposición do proxecto, colaborando de forma non só positiva, senón activa e proactiva. O que coñece ben ao Partido Socialista na provincia sabe que somos unha piña e que sempre imos traballar para gañar eleccións.

P: En todas as provincias competirán dous candidatos para facerse coas secretarías xerais do PSOE, cre que se repetirán as tensións do congreso galego?

DR: Non, eu creo que cada primaria é distinta. Serven para reforzar ao propio partido e eu doulle as grazas a Pomba (Castro) por presentarse a estas primarias, porque lle dá fortaleza ao partido na provincia e, sobre todo, porque somos o único partido que elixe de forma transparente aos seus órganos de dirección por primarias de forma democrática.

P: O seu rival foi un dos apoios de Gonzalo Caballero. Cre que é a súa candidata?

DR: Eu non teño rivais no PSOE. Para o meu os máis de 2.500 militantes que hai na provincia son compañeiros e a maioría, por non dicir todos, son amigos e amigas. Paloma é unha compañeira coa que colaborei e que participou sempre que llo pedimos desde a provincia nas distintas campañas. E estou convencido que así vai ser despois do día 23.

P: Apostará pola integración se gana?

DR: Fai catro anos integrouse á ampla maioría do partido, ao 90 e tantos por cento do partido nesta candidatura e o meu compromiso é que desde o día que se vote até o congreso seremos capaces de aglutinar a toda a militancia, e toda a militancia verase reflectida na candidatura. Esa é a forma de facer partido, de facer provincia, e froito diso son os fantásticos resultados que tivemos.

P: En decembro oito alcaldes da provincia rubricaron un comunicado no que pedían un cambio de rumbo no partido, que lle pareceu este feito?

DR: Eu creo que houbo unha mala interpretación do que pedían. Moitos dos alcaldes que aparecían nesa noticia pedíronme que me presentase a revalidar a Secretaría Xeral Provincial. Este partido é un partido cunha clara vocación municipalista, sobre todo na provincia de Pontevedra.

Nunca se pode dicir o 100% dos alcaldes, pero de forma maioritaria, os alcaldes e alcaldesas avalaron esta candidatura. Estou moi contento. Por pór un exemplo: o alcalde do municipio máis pequeno da provincia, que é Fornelos --en referencia a Emiliano Lage--, pediume que me presentase, avalou a miña candidatura e está a pedir o voto para este proxecto que é o seu proxecto. E tamén o alcalde da cidade máis grande, o de Vigo -- Abel Caballero--, pediu o apoio e avalou esta candidatura.

Creo que esa é a sintonía, que militantes que están nas institucións, militantes que están na oposición e militantes que simplemente están na base, todos teñen cabida neste proxecto. E estou convencido que co apoio maioritario da provincia imos seguir avanzando electoralmente porque, ao final, este partido ten unha vocación clara, que é de goberno e de cambiar a sociedade.