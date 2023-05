De refuerzos de Madrid a disparar el cuentakilómetros: las fuerzas gallegas ultiman la campaña con retos distintos

Rueda afronta su primer examen como líder, mientras BNG quiere subir con el foco en las autonómicas, y PSdeG aspira a mantener su poder urbano

Las principales fuerzas gallegas cosen los últimos flecos de la campaña que desembocará en los comicios municipales del 28 de mayo (28M). Cada partido empleará sus propias armas electorales, algunas comunes --el objetivo compartido es peinar la mayor parte del territorio-- y retos diferenciados.

Y es que, sin poder urbano y una única diputación en sus manos --la de Ourense, cuyo titular, Manuel Baltar, se ha envuelto en la polémica por su exceso de velocidad a menos de un mes de los comicios--, Alfonso Rueda afronta su primer examen como líder del PPdeG y mejorar las cifras de 2019 le reforzaría. Celebrará, además, su primer cumpleaños como presidente gallego en plena campaña.

Por su parte, el reto del BNG pasa por situarse en la mayor parte de los gobiernos posibles y mejorar resultados, con la vista puesta ya en las elecciones autonómicas. Y para el PSdeG sería un éxito mantener su cuota de poder urbano y frenar a sus competidores. Mientras, las municipales serán casi una prueba de resistencia para la órbita de la izquierda rupturista.

También a prueba está un Ciudadanos (Cs) a la baja, con pocas candidaturas. Finalmente, el éxito de Vox, que ha multiplicado por tres el número de listas de 2019, sería conseguir representación municipal --tienen expectativas en alguna corporación urbana-- y poder, en su caso, ser llave.

CON PRESENCIA DE GÉNOVA

Así las cosas, los populares gallegos preparan una campaña "intensa" en la que se implicarán los conselleiros y los principales dirigentes se repartirán para llegar a más territorio. No en vano, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, reivindica que la formación es la única que se presenta en los 313 municipios gallegos.

Prado ha avanzado "15 días de ilusión y ganas" en los que los populares reivindicarán su gestión o se ofrecerán como alternativa, según el escenario político de cada localidad. Ella tendrá una agenda intensa, pero también Rueda, que participará en más de 70 actos políticos, pese a que tendrá que buscar un encaje con su papel institucional.

Además, los populares gallegos, que han elegido Santiago para la 'pegada de carteles', contarán con refuerzos madrileños: confirmada está, para el ecuador de la campaña, la presencia del líder estatal, Alberto Núñez Feijóo. Pero también el expresidente Mariano Rajoy tendrá agenda en Pontevedra y Santiago; y recalarán en Galicia otros dirigentes como Elías Bendodo y Borja Sémper.

Los actos estarán planificados sobre todo en clave local e incluirán, además de los clásicos mítines y paseos, desayunos y encuentros de carácter sectorial y con distintos colectivos.

EL BNG CAMPAÑA "INTENSA Y APEGADA A LA SOCIEDAD"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la coordinadora de campaña de los nacionalistas gallegos, Carme da Silva, ha destacado que el BNG ya inició "hace unos meses" su campaña "intensa" y "muy apegada a la sociedad" con reuniones con colectivos, tanto por parte de la militancia como de la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, que mantiene desde hace semanas una agenda "elevadísima" de presentación de candidaturas y encuentros con colectivos.

Además de la jefa de filas de la formación, los cargos institucionales del Bloque, como los diputados en el Parlamento, el representante en el Congreso, Néstor Rego, y la eurodiputada, Ana Miranda, mantendrán un papel activo en esta carrera hacia las urnas.

Todo ello, ha indicado, para "tomar el pulso a los ayuntamientos y hablar con la gente de los temas que preocupan a la ciudadanía con el objetivo de llevar a cabo desde el ámbito municipal "políticas transformadoras".

Tras destacar el reconocimiento que "el modelo municipal del BNG" tiene gracias a la gestión de ayuntamientos como los de Carballo, Pontevedra o Tomiño, ha sostenido que desde el inicio del proceso de la elaboración de las candidaturas para los 265 ayuntamientos en los que concurrirá el BNG y en las que participan 4.500 personas han detectado una "ola de entusiasmo e ilusión" hacia el BNG.

Los nacionalistas consideran que este "entusiasmo" hacia su formación crece en las ciudades, como así perciben en "Lugo, en Ourense, en A Coruña, en Vigo y en Santiago". "No nos ponemos límites", señala Carme da Silva, que reconoce que el caso de Pontevedra, donde ya gobiernan "es distinto" y aboga por trabajar para que "no haya un paso atrás" si el Bloque no tiene los apoyos necesarios para mantener la Alcaldía.

VISITA DE MINISTROS

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, avanzó esta semana que los socialistas gallegos tratarán de presentar su propuesta "constructiva" para los ayuntamientos gallegos, un proyecto que alejan de la estrategia de un Partido Popular que busca "embarrar" convencidos de que "la bandera de la posibilidad y la bandera de la ilusión conectan mucho mejor con la sociedad gallega".

De este modo, conforme han señalado fuentes socialistas, el PSdeG, que hará gala de su experiencia de gestión en esta carrera hacia las urnas, se volcará durante la campaña electoral de forma especial en aquellas localidades en las que detecta la necesidad de movilizar a su electorado, como el caso de las ciudades de Santiago y Lugo.

Los socialistas programarán actos de "mañana, tarde y noche" teniendo en cuenta que el secretario xeral, que es candidato a la Alcaldía de As Pontes, tendrá que volcarse de forma especial en su municipio y en la provincia de A Coruña, en la que aspira a seguir manteniendo la presidencia de la Diputación.

Este hecho, conforme apuntan estas fuentes, motivará que tengan un papel activo en la campaña personas como el secretario de Organización, José Manuel Lage, así como el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, quien se puso a total disposición del partido para participar en actos de campaña.

Además, el partido también contará con la participación de personas que tuvieron un papel destacado tiempo atrás en el partido, como el que fuera alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, quien, al igual que Besteiro, se apartó de la política tras ser imputado por la jueza Pilar de Lara, unas causas que también fueron archivadas.

A la espera de que Pedro Sánchez cierre su agenda y en la línea de lo que ya ocurre en la precampaña, se da por hecha la presencia de distintos ministros socialistas, que participarán en actos de partido y en la presentación de candidaturas.

CAMPAÑA "DE CALLE" CON EL APOYO DE REDES Y MÁS VISITAS ESTATALES

Por su parte, fuentes de Podemos consultadas por Europa Press han trasladado que, en clave de las próximas elecciones municipales, su apuesta fundamental es por una campaña "de calle" y pegada al ciudadano, con el refuerzo de las redes sociales. Y apostarán por formatos dinámicos más allá del mitin tradicional.

En cuanto a los refuerzos estatales, tras la reciente visita de Ione Belarra, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que cierra la lista de Pontevedra, prevé estar en la pegada. Otros dirigentes como Juan Carlos Monedero también pasarán por Galicia.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, participará el próximo 18 de mayo en la tradicional 'pulpada' que celebrará la candidatura Compostela Aberta, que lidera María Rozas, cuenta Marta Lois como candidata y cierra el ex alcalde de Santiago Martiño Noriega.

Y en cuanto otras formaciones consultadas por Europa Press como Ciudadanos o Vox esperan también dirigentes estatales, aunque las agendas se están cerrando. En el caso de Vox el lunes, justo antes del arranque formal de la campaña, visitará Compostela y A Coruña el líder estatal, Santiago Abascal.