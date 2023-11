El PP refuerza su rechazo a la amnistía y a los "engaños" del PSOE en una abarrotada Puerta del Sol de Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su contundente rechazo a los pactos del PSOE con las formaciones independentistas y su no a la futura ley de amnistía para los imputados por el 'procés' y le ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cese los "engaños" y convoque nuevas elecciones.

"Su único propósito personal es subestimar la inteligencia de los españoles, decir una cosa y hacer la contraria", ha avisado Feijóo en el marco de la manifestación convocada por su formación en la Puerta del Sol de Madrid, donde se han congregado un millón de personas, según el PP, y 80.000, según la Delegación del Gobierno.

En la cita han presentes también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el expresidente del Gobierno, José María Aznar; el alcalde madrileño, José Luis Martinez-Almeida, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Semper, entre otros.

Esta ha sido la cita central de todas las convocadas por los 'populares' en las principales plazas y vías de las 52 capitales de provincia, donde se ha leído un mismo manifiesto para "defender el Estado de Derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan".

Bajo el lema 'No a la amnistía. Por la igualdad de los españoles', los dirigentes 'populares', que han llegado a la madrileña Puerta del Sol al ritmo de 'People have the power', para subrayar que no se van a callar ante el "desafío a la democracia" que supone la ley de amnistía y remarcando la necesidad de que la "indignación que sentimos" se convierta en un "clamor" que se oiga en toda España.

"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea (UE) y, sí, también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima", han señalado durante la lectura del manifiesto.

Ya sobre las 10.30 horas de la mañana han comenzado a llegar los primeros manifestantes a un encuentro que se ha celebrado con normalidad, bajo un ambiente pacífico y reivindicativo con asistentes de todas las edades.

La plaza ha estado plagada de banderas de España y de la UE, y numerosas pancartas en las que se podía leer 'España en pie' o 'amnistía no', entre otras cosas. Asimismo, se han oído gritos de 'Puigdemont a prisión', 'Sánchez criminal' o 'España unida jamás será vencida', para mostrar rechazo al líder del PSOE y a los acuerdos para su investidura con las formaciones independentistas.La protesta ha concluido con el himno de España.

PRESENCIA DE VOX

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha querido estar presente en la convocatoria. A su llegada, entre aplausos y gritos de presidente', ha rechazado cualquier ejercicio de "mesura" en relación a las protestas contra la amnistía.

"Ninguna tolerancia frente al golpe de estado, toda la contundencia y la movilización permanente, no solo en las calles sino en las instituciones", ha reivindicado ante los medios y ha insistido en que las movilizaciones "no pueden cesar" por que "sabemos a donde nos lleva el tramo final de este golpe".

Otro de los asistentes ha sido el secretario general de Cs, Adrián Vázquez, quien también ha querido mostrar su acuerdo con las reivindicaciones de los 'populares' acudiendo a la convocatoria.