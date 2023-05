Reducción de impuestos, accesibilidad y promoción empresarial, principales medidas de Sánchez (PP) si gobierna La Roda

El candidato del PP a la Alcaldía de La Roda (Albacete), Eduardo Sánchez, ha diseñado un programa electoral cuyas principales medidas de gobernar a partir del 28 de mayo se basan en la reducción de impuestos, la accesibilidad y la promoción empresarial; "sin obviar el gran problema que tenemos con las condiciones urbanísticas actuales del casco histórico de la población".

En una entrevista concedida a Europa Press se ha comprometido a bajar el IBI hasta los niveles del año 2019 y también a bajar el IBI de rústica hasta equiparar el tipo impositivo con el propuesto para el de urbana; frente al PSOE que los ha subido en dos ocasiones el IBI de urbana hasta un 8%, aunque lo rebajaran luego al 5%.

Afrontará el arreglo integral de las calles, incluida la accesibilidad y las canalizaciones de agua y alcantarillado cuando lo requiera su estado, para lo que se hace necesario un estudio previo; y está en disposición de comprometerse a llevar a cabo un plan de asfaltado en el Polígono Industrial 'El Salvador'.

También reducirá directamente el ICIO para todos los proyectos empresariales de la localidad e iniciará las gestiones para ampliar el Polígono Industrial el Salvador creando nuevo suelo industrial; "con todas las consecuencias positivas que conlleva: crecimiento económico, asentamiento de la población o generación de empleo por ejemplo".

"Asumiremos el incremento de las ayudas con las asociaciones sociosanitarias anualmente de manera automática, según acuerdo que estableceremos en los convenios de colaboración. Recuperando así la política social que los anteriores gobiernos del Partido Popular en La Roda y rompiendo con la congelación que el PSOE ha generalizado en las ayudas a entidades de esta condición", ha subrayado.

Del mismo modo, ha indicado que creará un punto de atención y asesoramiento a colectivos, que permita aliviar la carga administrativa en favor de tiempo de calidad para desempeñar sus objetivos; a lo que ha añadido que el tratamiento del casco histórico de La Roda será "una línea prioritaria" en el desarrollo su programa y en su gobierno.

"Nuestro programa está vivo y sigue abierto a la participación ciudadana, desde la perspectiva individual o a través de los distintos colectivos. En los próximos días ampliaremos las propuestas adelantadas con otras más que se incorporarán al proyecto del Partido Popular para dar respuesta a las necesidades de las personas", ha subrayado.

Respecto a las cómo afrontará la política de pactos tras la noche electoral, ha señalado que el PP es el "único partido" y "la única opción" que libremente puede decir que gobernará sin ninguna condición por parte de unas siglas a nivel regional o nacional. "Por ello, porque ese es nuestro objetivo, sólo contemplamos gobernar de la mano de los rodenses".

Según ha indicado, es una realidad que el panorama político local contempla tres grupos políticos en La Roda; "pero nosotros comenzamos a trabajar antes de que finalizara el año 2022, se me presentó públicamente en el mes de enero y no hemos cambiado nuestro plan de trabajo porque no nos condicionan otros partidos; nos condicionan las necesidades de nuestros vecinos".

"Nos presentamos para ganar las elecciones; para poner en valor a los rodenses y llevar adelante nuestro proyecto de presente y de futuro. Yo tengo ganas e ilusión de trabajar por mi pueblo siendo alcalde. No hay nada más importante que La Roda, y venimos para sumarnos y mezclarnos con los vecinos y vecinas; y queremos hacerlo desde la mayoría absoluta y contando con nuestros conciudadanos", ha concluido.